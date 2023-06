La lettura accessibile alla Fiera dei “Lettori alla Pari”

Focus tematico di questa edizione della Fiera dei Lettori alla Pari sono le disabilità visive, con la partecipazione speciale dell’artista Tiziano Pantano, in arte Tizio Tiziano, che curerà dei laboratori di disegno di storie illustrate; il maestro scultore Felice Tagliaferri realizzerà targhe accessibili con il Laboratorio di ceramica inclusiva che si svolgerà nell’azienda d’Aniello tradizioni di Terlizzi; previsti laboratori e incontri su come si costruiscono racconti in C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa) mentre il 22 e 23 giugno sono in programma due cene al buio, in collaborazione con la sezione di Corato dell’Unione italiana ciechi ipovedenti - Uici, che si terranno al Ristorante Piano Terra, a Ruvo di Puglia.

Il metodo della scrittura semplificata Etr (“Easy to read”) sarà al centro del laboratorio di riscrittura di alcuni capitoli de “La Circonferenza delle arance”, un giallo scritto da Gabriella Genisi diventato anche una puntata dello sceneggiato della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, ambientata a Bari.

Per la prima volta nel Sud d’italia, la Fiera dei Lettori alla Pari, avrà quest’anno l’onore di ospitare la mostra biennale “Outstanding books for young people with disabilities”, curata dall’International Board on Books for Young People - Ibby e Ibby Italia: una mostra di 40 libri accessibili e modificati, in 15 lingue diverse scelti tra 22 Paesi, sui temi della disabilità e della diversità.

Il programma completo qui

In apertura in particolare del manifesto della Fiera dei Lettori alla Pari