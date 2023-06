Mamma Carnevale, la prima donna che denunciò la mafia

Quali occhi migliori se non quelli di una madre per conoscere un figlio? Quali occhi migliori se non quelli di una madre alla quale hanno ucciso il figlio per guardare dritto in faccia e denunciare gli assassini della carne della sua carne, un figlio cresciuto da sola in una terra come la Sicilia che, soprattutto negli anni Cinquanta ma diciamo pure anche in epoca più recente, non fa sconti soprattutto alle donne.

Francesca Serio era una donna già fuori dagli schemi, ancor di più quando la mafia le uccide il figlio, Salvatore Carnevale, che aveva cresciuto da sola, rimasta presto vedova del marito Giacomo Carnevale. Una vita per nulla semplice, quella che ha vissuto in quel di Sciara, piccolo paese della provincia di Palermo, andando a lavorare nei campi per consentire al suo Tiriddru di studiare e di diventare quel che desiderava diventare. Grazie ai suoi sacrifici, infatti, Salvatore finirà le scuole e, al ritorno dal servizio militare, fonderà la locale sezione del Partito Socialista. In una società dove le donne non dovevamo uscire dalle mura domestiche, Francesca ovviamente stonava, costituiva scandalo.