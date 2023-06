Perdere la vista per colpa delle maculopatie, queste sconosciute

Simile negli effetti di progressivo peggioramento della vista, ma diverso per la causa e, quindi, non legato all’età, è l'edema maculare diabetico, che colpisce le persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2: gli alti livelli di glucosio deteriorano i piccoli vasi sanguigni della retina che, una volta danneggiati, iniziano a sanguinare e riversare nella macula liquidi.

Pur essendo impossibile raggiungere una completa remissione della malattia, il trattamento principale per le maculopatie colpisce la proliferazione dei vasi sanguigni tramite gli inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare Vegf. Nella maggior parte dei pazienti, il trattamento, somministrato attraverso iniezioni intravitreali, può migliorare la visione se la diagnosi è stata precoce e il trattamento tempestivo e se eseguito a cicli regolari nel tempo.

L’aderenza è «fondamentale per un importante e significativo recupero della visione e di una vita sociale e quotidiana attiva» spiega il Professor Francesco Viola, dell'Università degli Studi di Milano e direttore della struttura complessa oculistica della Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Eppure, resta un problema, anche per le difficoltà logistiche. «Il primo anno, si fanno sette/otto iniezioni, per le quali ci si impiega non meno di cinque ore. Chi è solo, chi non può permettersi un accompagnatore o un caregiver, come fa?» insiste Massimo Ligustro. «La vista è il primo dei nostri sensi. Perdere la visione centrale, quella con cui riconosciamo le persone, vediamo la serratura della porta o l’interruttore del gas, ha delle conseguenze sulla vita quotidiana, sulla possibilità di lavorare, e ricordo che il sussidio mensile è di 298 euro circa, ma anche sulla sfera sociale». Siccome tra visita oculistica, esame della retina Otc tomografia ottica computerizzata e diagnosi, la persona attende dei mesi, Massimo Ligustro ha creato un sito web dove poter testare rapidamente la propria vista alla ricerca di distorsioni indice di malattia in corso. https://www.testalavista.it/ Dice: «Faccio screening da anni, nelle piazze, nelle carceri, alle troupe televisive, e in queste occasioni non abbiamo mai trovato incidenze inferiori a 10 persone con maculopatia su 100. In Italia, stimo quindi 6 milioni di persone». Senza contare che il diabete, altra malattia silenzione, è in forte crescita e quindi anche le maculopatie ad esso collegate.