Un birrificio sociale al posto della vecchia palestra abbandonata

Sognavano di trasformare quel luogo, di renderlo un posto speciale, di valorizzarlo dopo tanti anni di abbandono, incuria e atti vandalici. Sognavano di farlo diventare un punto di ritrovo in cui incontrarsi, parlare, crescere insieme. Per questo, lo avevano occupato e lo avevano “abitato” per tanto tempo. Ugo ed i suoi amici sono cresciuti lì dentro sin da quando erano adolescenti, un po’ come i loro sogni, che hanno preso forma e sostanza. E adesso, la vecchia palestra dell’ex-scuola media statale “A. Moro”, nel quartiere San Pio a Bari, è diventata il birrificio sociale “Fuori Orario”. Merito di una rete di enti che hanno preso per mano questi giovani per accompagnarli in un percorso di crescita in cui hanno potuto apprendere anche le tecniche della produzione di birra artigianale. Di conseguenza, quello che era un luogo abbandonato e privo di senso, si è oggi trasformato in uno spazio sociale gestito dai ragazzi del quartiere che si candida a diventare luogo di aggregazione per eventi culturali e non solo.