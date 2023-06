Le dipendenze? Un mondo nel quale esiste solo il no profit

Ma due anni possono essere tanti, se parliamo di giovani in emergenza…

«La situazione è di una gravità enorme, certo, ma mi sembra che ci siano i presupposti giusti per raggiungere ottimi risultati. Quello che ho dato atto a questo governo è avere garantito gli incontri con i tecnici dei diversi ministeri perché le questioni sul tappeto, riguardanti in modo particolare le dipendenze, hanno tante sfaccettature. Non stiamo parlando, infatti, della rottura di un femore che ha un protocollo standard per la sua guarigione, ma di un problema che chiama in causa tutti i ministeri, quelli delle Politiche Sociali, della Salute, degli Interni e della Giustizia, come anche il Miur per l’aspetto della prevenzione. Adesso dobbiamo concretizzare questa mole di lavoro e, se questi sono gli obiettivi a brevissimo tempo, mi sembra che la strada intrapresa possa essere quella giusta».

Ma qual è la situazione che riguarda nello specifico la Calabria.

«Noi abbiamo un problema di sanità in termini generali con la necessità di garanzia dei Lea, cosa che a oggi non avviene. Abbiamo i Serd che si stanno svuotando di personale, le comunità sono ferme alla loro origine; ancora oggi i budget destinati alla cura, rispetto a tutti gli altri forniti dai servizi accreditati, sono nel rapporto della metà. Per essere molto chiari, per due persone che vanno in riabilitazione, non riusciamo a curare una sola persona con problemi di dipendenza. E questo, nonostante i costi siano molto più bassi perché chiaramente i riconoscimenti economici delle risorse delle comunità non sono assolutamente adeguati. La situazione al momento è complicata da una burocrazia che in Calabria uccide, da un dipartimento delle politiche sanitarie in brutte condizioni in termini di risorse umane. Gli auspici sono tanti, ma anche il lavoro da fare. Detto questo, sembra che ci sia la voglia di mettere in piedi un discorso concertato, quindi andiamo avanti».