Cooperative, il destino dell'apripista

In questa fase di grandi e decisive sfide, mentre la storia sembra voglia tornare ai mostri del ’900 dimenticando quanto la pandemia ci ha insegnato, non è un tentativo di distrazione il tornare a ragionare di movimento cooperativo per sollecitare una riflessione sulle sue ragioni profonde, storiche ed ontologiche e sulle opportunità che oggi può offrire, come ci propone il documento Per un’economia più giusta - La cooperazione come argine delle disuguaglianze e abilitatore di giustizia sociale.

Alla fine degli anni Settanta, in una Roma illuminata dalle giunte Argan e Petroselli, un gruppo di giovani alpinisti e speleologi avviò la cooperativa La Montagna per fare di una passione (tradizionalmente riservata al tempo libero) un’occasione di lavoro a tempo pieno, inventando nuove attività e sperimentando forme di turismo all’aria aperta. Inizia così il mio personale intreccio con il movimento cooperativo. Eravamo ancora nel pieno del boom del turismo consumistico di massa e rivalutare la natura come occasione per esperienze esistenziali nuove e formative non era certamente di moda. La cooperativa si incrociò con le nuove forme di soggiorni estivi del Comune di Roma per i ragazzi delle periferie, normalmente esclusi da ogni vacanza, e si inventò i campi estivi nel Parco Nazionale d’Abruzzo con una innovativa metodologia didattica, riportata poi anche nelle proposte per i campi scuola, che di lì a poco avrebbero cominciato a movimentare le gite scolastiche.

Dieci anni dopo, circa, in Legambiente l’esperienza si ripete e si allarga. Nell’azione complessiva a scala nazionale dell’associazione, nasce e si consolida rapidamente il “settore scuola”, si sviluppano le proposte educative in città ed in natura. E qui, di nuovo, gruppi di giovani, residenti in aree interne, scoprono l’opportunità di fare della marginalità e abbandono di quelle aree una risorsa per lavorare, un bene comune da valorizzare. Nascono i Centri di Educazione Ambientale lungo la dorsale appenninica e non solo e cooperative di giovani educatori, radicate nel proprio territorio, recuperano strutture abbandonate, sollecitano gli enti locali, creano un inedito flusso di turismo educativo, spesso finanziati da enti locali. Una pratica innovativa, aperta soprattutto a chi non si può permettere di andare in natura dalle metropoli, che ha creato un tessuto diffuso di educazione ambientale ed ha prodotto innovazione didattica nella scuola istituzionale, in cui le associazioni ambientaliste e pedagogiche hanno funzionato da incubatrici culturali di nuove cooperative.

Poi sono arrivate, con il nuovo secolo, ulteriori sfide innovative: le cooperative di comunità, nelle aree interne, che, più recentemente, si stanno sperimentando nei quartieri periferici e possono diventare uno degli snodi virtuosi per la “città dei 15 minuti”, oppure le cooperative sociali che si misurano con i temi della giustizia sociale, sanitaria e ambientale, come quelle delle micro aree di Trieste. E, ancora, nell’economia circolare si sono aperti, grazie alle cooperative, nuovi lavori nel riciclo dei materiali usati e dei rifiuti, dando così sostanza e stabilità a un pezzo importante di green society.