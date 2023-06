Il "Salotto delle mamme", la maternità senza tabù

«Il Salotto non nasce come alternativa ai corsi per gravidanza e post parto, che restano una tappa importante per ogni donna ma che, giustamente, si concentrano sugli aspetti sanitari del percorso fino al parto», chiarisce Sara Modena, direttrice generale di Mission Bambini Ets. «Siamo davvero felici di essere parte di questo progetto che rappresenta i nostri valori: garantire supporto e ascolto alle donne che sono appena diventate madri o stanno per diventarlo significa essere concretamente al fianco dei loro bambini».

Ad animare il Salotto delle mamme sono donne come Simona, Alessandra, Donata, Marta, Elisabetta, Ambra, Caterina, Greta, tanto per citare alcuni nomi: esperienze diverse ma accomunate dal desiderio di fare rete e supportarsi a vicenda. Il podcast è stato realizzato in collaborazione con Francesca Bubba, attivista impegnata nell’ambito dei diritti della maternità e voce narrante (la musica è di Leonardo Stella, il montaggio di Chiara Ercolani), la quale racconta così la sua esperienza con le donne del Salotto delle mamme: «Nel corso degli episodi mettiamo in luce il lato della maternità che è storicamente avvolto dall’ombra dello stereotipo e del tabù. Parliamo di spazi sanitari, lavoro, difficoltà di accesso alla gravidanza, parto, violenza ostetrica e solitudine. Parliamo dell’inadeguatezza della società e delle istituzioni nel soddisfare il desiderio di genitorialità, ma anche di rivoluzione, di spiragli, di unione che davvero fa la forza».

«Con la cooperativa “La Grande Casa” abbiamo una proficua collaborazione decennale», sottolinea Serena Sartirana, coordinatrice dell’area infanzia dei progetti di Mission Bambini. «Lavoriamo su diversi fronti e, dal 2022, siamo impegnati sul progetto “Scintilla”. Loro sono una delle Stelle Mission, quella che ha sede a Sesto San Giovanni, e svolgono una serie di servizi educativi che gestiscono direttamente e co-progettano insieme a noi. Cerchiamo di far accedere a servizi educativi di qualità tutti i bambini, sia quelli di famiglie abbienti che coloro che non possono permettersi una retta mensile. In questo caso prevediamo rette calmierate, se non addirittura l’accesso gratuito. Oltre al “Salotto delle mamme” proponiamo altri interventi, per esempio sulle competenze genitoriali o il supporto nelle relazioni con i bambini, a volte di natura economica per aiutare le famiglie più vulnerabili. Inoltre, offriamo a tutti nostri partner, come “La Grande Casa”, percorsi formativi e momenti di buone pratiche con progettazione a livello nazionale, in modo da avere uno sguardo molto più ampio e non ristretto al nostro territorio: a volte, per trovare soluzioni più innovative, occorre confrontarsi con altre realtà. Il tema mamme è un’idea che abbiamo avuto già nel 2019, ma poi la pandemia ci ha bloccati sul nascere e abbiamo dovuto rimodulare tutto. Ora lavoriamo soprattutto in un’ottica di prevenzione, mentre prima accoglievamo le famiglie già composte che ci contattavano. Vedo che in altri centri, per esempio a Conegliano Veneto e a Napoli, stanno portando avanti progetti simili».