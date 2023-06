L’addio a Paolo Annunziato, un vita per la ricerca sulla Sla

A ricordare la figura di Annunziato anche Mario Melazzini, presidente di Fondazione AriSla «Siamo molto grati a Paolo Annunziato per aver voluto mettere al servizio della ricerca scientifica sulla Sla la sua passione e spessore intellettuale, che hanno prima contraddistinto la sua azione pubblica come promotore della ricerca e dell’innovazione in sedi e incarichi prestigiosi, come quelli tra gli altri di direttore del Cnr e presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, fino ad arrivare negli ultimi anni al vertice della Biobanca Nazionale sulla Sla Come AriSLA, condivideva fortemente la fiducia e speranza nella ricerca scientifica e il suo generoso impegno è stato dedicato affinché i ricercatori avessero a disposizione sempre più strumenti per sviluppare terapie efficaci per contrastare questa malattia». Melazzini nell’esprimere la vicinanza alla famiglia ha assicurato che «l’azione al fianco dei ricercatori e dell’eccellenza della ricerca italiana continuerà ancora più forte per portare avanti la mission che aveva a cuore anche Paolo Annunziato, perché al più presto possibile siano disponibili per tutte le persone con Sla le risposte di cui hanno bisogno».

In una nota di Aisla e dei Centri Clinici NeMo si sottolinea la volontà della famiglia di ricordare Poalo sostenendo la ricerca sulla Sla con una donazione in favore di Aisla. È possibile farlo acquistando il suo libro “L’ Amore ai tempi della Sla”, attraverso cui rivivere le emozioni e le esperienze di Paolo stesso; oppure donare un libero contributo con la causale “In memoria di Paolo” ad Aisla Onlus – iban IT04V0503410100000000001065.

Nell'immagine in apertura Paolo Annunziato con i volontari di Aisla - Foto da Ufficio stampa