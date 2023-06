Da Torino, uno sguardo al futuro di cultura e salute

Una giornata di confronto su cultura e salute, con ospiti nazionali e internazionali. È stato questo il convegno «Cultura e salute. Dal cantiere Well impact uno sguardo al futuro, dal Nord-Ovest all’Europa», tenutosi oggi al Museo dell’automobile di Torino grazie all’organizzazione della Fondazione Compagnia di San Paolo. Sul palco la presenza di professionisti della cultura, dell'arte, della medicina e della scienza e degli enti pubblici, ricercatori e ricercatrici, in un dialogo fra pratiche e ricerca scientifica che dal territorio del Nord Ovest italiano si apre a sguardi e testimonianze dall'Europa.

Lo scenario

Il tema della salute è inserito nell’Agenda 2030 delle Nazioni unite ed è rappresentato dall’Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 3: «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. Tutti e tre gli Obiettivi della Fondazione Csp – Cultura, persone e pianeta – si sono impegnate per raggiungere l’Sdg 3, con diversi approcci e strumenti. Nell’ambito dell’Obiettivo Cultura, Missione Favorire Partecipazione Attiva, è iniziato nel 2020 un percorso chiamato «Well Impact» volto a individuare progetti, luoghi, linguaggi e relazioni culturali come percorso di prevenzione e cura.

«Attraverso l’ Cultura, la Compagnia di San Paolo intende promuovere la creatività, il patrimonio e la partecipazione attiva dei cittadini per lo sviluppo del benessere sociale, civico ed economico del territorio», afferma Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. «Per questo motivo la cultura, come protagonista in modo trasversale, deve contribuire al raggiungimento di diversi target di sviluppo sostenibile».

La ricerca

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la Cultura come uno strumento in grado di amplificare e promuovere la prevenzione e la cura della salute. A seguito di una ricerca di indagine sul tema Cultura e Salute iniziata nel 2020 la Fondazione ha presentato i risultati di una importante prima mappatura del Nord Ovest affidata a Fondazione Medicina di Donna e vara la propria nuova sfida nel perseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e inizia un programma con due finalità principali, creare occasioni per gli operatori della sanità e della cultura sul tema «Benessere e cultura» e mettere in campo quattro poli di progettazioni sperimentali perché diventino buone prassi una volta verificatane la validità effettiva.