Europa, incidenti d’auto, una strage da quasi 21mila vittime

Nella mente di tutti, in questi giorni, c’è Manuel, il bimbo di cinque anni morto in seguito al tragico scontro con il bolide guidato dagli influencer del gruppo The borderline. Ma questo triste e insensato fatto di cronaca non è, come noto, un caso isolato. Accanto agli eventi che, giustamente, fanno notizia anche a causa delle circostanze che li hanno causati, c’è una quotidianità fatta di tante – inevitabile pensare che siano troppe – tragedie che hanno come teatro le nostre strade e non solo. Destano infatti molta impressione i dati dell’ultimo rapporto presentato dall’European transport safety council, di cui fondazione Unipolis è membro italiano, sugli incidenti mortali verificatisi nel 2022: parliamo di 20.679 decessi sulle strade europee.

Il rapporto presenta un raffronto con il periodo precedente, per comprendere se c’è qualche nazione che riesce ad invertire la tendenza. Pur con qualche miglioramento, le notizie non sono positive. Rispetto al 2021, dei trenadue Paesi monitorati dall’Etsc road safety performance index (Pin), strumento di policy che aiuta gli stati membri dell’Unione europea a migliorare la sicurezza stradale, solo tredici hanno registrato una diminuzione delle vittime della strada nel 2022. Fra i Paesi più virtuosi, la Slovenia si è classificata al primo posto con una riduzione del 25%, seguita da Lettonia con il 23% e Lituania e Cipro con il 18%. In tutti gli altri 19 Paesi, le vittime della strada sono aumentate.

Quest’anno, il premio PIN (Road Safety Performance Index) 2023 è stato assegnato alla Polonia: tra il 2012 e il 2022 le vittime della strada sono diminuite del 47%, un tasso superato solo dalla Lituania, vincitrice del premio lo scorso anno. La ricerca ha fatto emergere come, nel caso della Polonia, la mortalità stradale ovvero il numero di morti sulle strade per abitante, si è attestata a cinquanta persone ogni milione di abitanti nel 2022, in calo rispetto ai novantatré per milione del 2012.