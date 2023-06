Marimê! Che rinascita a Prione

Un borgo di 250 abitanti in Carnia, Preone, è il centro di una piccola grande rivoluzione. Dalla scelta di vita di Marco Lupieri al progetto della Pro Loco, fino alla nascita di una nuova cooperativa di comunità, che punta sulla rinascita dei piccoli paesi montani, contrastando abbandono e spopolamento. È una delle 19 esperienze virtuose premiate quest'anno da Legambiente con la Bandiera Verde della Carovana delle Alpi.

Una bacheca può fare la differenza, se ti trovi in un borgo tra le montagne del Friuli e senti che a darti il benvenuto è una comunità. Succede a Preone, 250 abitanti e una natura rigogliosa: qui il punto informativo, uno spazio nei pressi dell'unica locanda, è allestito con cura e semplicità. Alle indicazioni pratiche, si aggiunge il calore di un'accoglienza genuina, un invito a visitare i luoghi da ospite più che da turista.

«Tutto è cominciato cinque anni fa, quando abitavo ancora all'estero e sentivo il desiderio di riavvicinarmi alla mia terra», racconta Marco Lupieri, presidente della Pro Loco di Preone, «così, quasi per gioco, ho preparato un piano di marketing comunitario per il Comune, con obiettivi da raggiungere per il 2030. E il sindaco mi ha affidato l'incarico di realizzarlo. Oggi continuo a viaggiare per lavoro ma sono ormai abbastanza stabile in Friuli. Da manager, verso la fine della mia carriera, ho voluto rallentare e mettere a disposizione la mia esperienza a beneficio del mio paese».

La scelta di vita di Lupieri ha innescato un processo che, da Preone, si sta diffondendo a piccoli passi anche ad altri centri della Carnia. Si è creato un gruppo di persone attive, impegnate a far rinascere un tessuto sociale colpito dallo spopolamento e dalle difficoltà della vita in montagna, tra cui la scarsità di servizi. Proprio in questi giorni è nata la cooperativa di comunità Marimê (che in friulano significa "Mamma mia!") sotto forma di impresa sociale. E Legambiente ha premiato l'esperienza della Pro Loco con la Bandiera Verde, il riconoscimento che ogni anno viene dato alle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale sulle Alpi.

«Siamo partiti dalla comunità e ci siamo chiesti cosa potevamo fare per riattivare legami. Come far stare di nuovo insieme le persone? Farle sentire coinvolte e protagoniste del futuro del loro luogo di vita?», continua Lupieri. «Una volta si diceva: "Non si vive solo per lavorare", oggi dovremmo dire "Non si vive solo di social e streaming". C'è bisogno di ritrovare spazi reali di condivisione e incontro». Nel 2022, grazie a bando della Regione FVG, la Pro Loco, in collaborazione con il Teatro della Sete di Udine, ha messo in piedi una serie di iniziative per coinvolgere la gente, dagli anziani ai bambini, organizzando eventi culturali e lavorando per il recupero dei sentieri abbandonati che circondano il paese. Attività che proseguiranno anche quest'anno.

I percorsi a piedi permettono di scoprire un ambiente naturale molto particolare. Preone infatti è una delle principali località fossillifere italiane, nota ai paleontologi di tutto il mondo. Qui negli anni Novanta sono stati ritrovati fossili del Triassico, crostacei, piante, pesci e rettili, come il Megalancosaurus preonensis e lo pterosauro Preondactyulus buffarini, che raccontano una storia di duecento milioni di anni. Portano il nome del paese perché sono stati scoperti sul territorio, nelle rocce affioranti lungo la valle del rio Seazza. «Il turismo è un aspetto a cui abbiamo pensato a partire da questa e altre particolarità, che possono attirare viaggiatori curiosi, in cerca di un ambiente tranquillo, lontano dalla massa, dove per il tempo del soggiorno ci si può sentire parte di una comunità», prosegue Lupieri, «con il vantaggio che il Comune dispone di un importante patrimonio edilizio, eredità della ricostruzione post terremoto del 1976, con un centinaio di posti letto».

La motivazione della Bandiera Verde di Legambiente è che il progetto «ha puntato sul turismo slow e sulla valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio, con l’obiettivo di avviare azioni in grado di incidere profondamente sul futuro della piccola comunità e di rendere felici le persone nel luogo in cui vogliono vivere».

Oltre a Preone, durante il VII Summit delle Bandiere Verdi lo scorso 10 giugno a Venzone, in Friuli, l'associazione ambientalista ha premiato altre 18 storie sparse su tutto l'arco alpino: esempi virtuosi di adattamento creativo e innovativo e di sostenibilità ambientale. «Negli anni, assistiamo a un moltiplicarsi di esperienze positive sulle Alpi: iniziative e progetti concreti e sostenibili che raccontano una vera e propria rivoluzione in atto nei territori montani, per contrastare crisi climatica e spopolamento facendo rete e rafforzando la comunità locale», sottolinea Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente.