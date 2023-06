La carica delle tremila società benefit

Tornando ai numeri, la regione con il maggior numero di società benefit è la Lombardia: circa una su tre risiede nel territorio lombardo. Tuttavia, ad oggi, non c’è alcuna regione italiana che non abbia una società benefit al suo interno. Ci sono regioni che crescono in modo consistente, come la Puglia, che ne ha oltre cento e la Campania, che ha raddoppiato il numero di società benefit nel 2022, sfiorando le novanta unità.



Ma che tipo di aziende sono quelle che scelgono il percorso benefit? «Al momento si evidenzia una maggiore attenzione a diventare benefit da parte delle imprese che operano nei servizi, nelle attività scientifiche e professionali rispetto alle imprese che operano nel manifatturiero». A spiegarlo è Francesca Sanesi, responsabile Area economico promozionale della Camera di commercio di Taranto. È stato proprio l’ente pugliese a concentrarsi su questo fenomeno all’interno del sistema camerale italiano, promuovendo, tra l’altro, l'utilizzo del codice di riconoscimento delle società “benefit” nel Registro delle imprese. Un semplice numero che, però, ha aperto la strada ad analisi più approfondite su questa specifica categoria che, altrimenti, si sarebbe persa nel mare dei circa sei milioni di aziende presenti nello stesso Registro.

Non a caso, la stessa Camera tarantina ha perfezionato con Infocamere una vera e propria dashboard, cioè una console digitale di elaborazione dati per consentire di analizzare in modo approfondito la composizione di queste aziende, i settori di appartenenza e altri parametri. Parametri, come a breve l’incidenza del lavoro femminile, che possono interessare sia le regioni – alcune delle quali, la Puglia in primis, hanno inserito dei punti di vantaggio per le società benefit nelle gare per alcuni finanziamenti legati al Pnrr – così come università e centri studi.

Ma come mai questo esperimento di data intelligence sul registro pubblico delle imprese è partito proprio da Taranto? «Riteniamo molto significativo che questo strumento di elaborazione dati sia nato nel nostro territorio», spiega Claudia Sanesi, segretario generale della Camera di commercio di Taranto: «Come è noto, la nostra terra ha pagato duramente le conseguenze del conflitto tra imprese e lavoro, salute e territorio, sviluppo e ambiente. Abbiamo perciò riconosciuto fin da subito l’originalità del modello benefit, intravedendo in esso una possibile soluzione a questo dilemma. Per come sono nate, le società benefit hanno il potenziale di proporsi come uno dei migliori modelli per le imprese profit di affrontare la sfida della sostenibilità. Per questo continueremo a studiarle e a mettere a disposizione i dati, collaborando con tutti gli altri enti del nostro sistema».

Foto in apertura di Nick Fewings su Unsplash