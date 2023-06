Carcere minorile, un progetto per andare in meta

Formarsi, lavorare, reinserirsi: attività che sarebbero essenziali per tutti i detenuti, per applicare le pene detentive come il dettato costituzionale prevederebbe quando ci ricorda che «devono tendere alla rieducazione». Sappiamo che spesso non è così: difficile formarsi e lavorare negli istituti penitenziari e anche fuori, magari in percorsi alternativi alla detenzione. E in questo modo reinserirsi diventa difficile, quasi impossibile, per cui ci si lascia il carcere alle spalle ma oscillando fra marginalità e recidiva.

C’è allora da salutare con interesse ogni progetto che, invece, tenti di ristabilire questo cammino, dentro e fuori il carcere, a maggior ragione se si parla di giustizia minorile, a maggior ragione se interviene un’azienda, per l’esattezza una banca, anzi due: Intesa Sanpaolo e Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.

I due istituti hanno infatti presentato oggi a Bari Meta insieme, un progetto promosso per sostenere i giovani detenuti degli Istituti penali per i minorenni del Paese, «favorendo», si legge in una nota, «il recupero di una dimensione di legalità e il loro reinserimento nella società grazie all’offerta di percorsi formativi e alla creazione di opportunità di lavoro. Un piano di interventi che mira a coinvolgere, in azioni di sistema, anche le istituzioni pubbliche, il tessuto produttivo e le comunità locali».

La prima sperimentazione del progetto è stata sviluppata a nel capoluogo pugliese, presso l’Istituto penale per i minorenni “Fornelli”, dove stamane si è conclusa una settimana di camp estivo condotto dal campione di rugby Diego Dominguez, che ha coinvolto i ragazzi del carcere con interventi di promozione, su un piano pratico-applicativo, dei valori del rispetto delle regole, della legalità e degli altri, oltre che di affermazione dell’importanza della determinazione nel perseguimento di un obiettivo.

«All’incontro di presentazione», prosegue il comunicato, «tenutosi presso l’Ipm “Fornelli” di Bari, sono intervenuti Nicola Petruzzelli, direttore Ipm di Bari “Fornelli”, Elisa Zambito Marsala, responsabile Social Development and University Relations Intesa Sanpaolo, Alberto Pedroli, direttore regionale Puglia Basilicata e Molise Intesa Sanpaolo, Ciro Lupo, responsabile Area Sud Fideuram Intesa Sanpaolo private banking e appunto il campione Dominguez. Al termine della mattinata hanno portato la loro testimonianza due atleti paralimpici, Ilaria Galbusera, capitana della nazionale italiana di pallavolo sorde e Daniele Cassioli, plurimedagliato campione paralimpico di sci nautico, per una riflessione sul rapporto tra fragilità e sport e su come il messaggio universale di quest’ultimo possa essere strumento di reale inclusione».

Meta insieme è parte di un ampio filone di intervento che Intesa Sanpaolo ha avviato nelle carceri italiane a partire dal 2018 con progetti quali Golden Links: i legami sono oro, che «offre occasioni di inclusione e lavoro a persone in stato di detenzione e persone fragili e (ri)Abilita, agricoltura sociale per i giovani dell’area penale, con opportunità di formazione in agricoltura sociale, a partire dall’Istituto penale per i minorenni di Bari».

Un'attività sociale che, ricorda Intesa Sanpaolo svolge in coerenza con alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile, gli Sdg dell'Agenda Onu 2030: il numero 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), il 10 (riduzione delle diseguaglianze) e 17 (partnership per gli obiettivi).