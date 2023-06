L’inclusione lavorativa e il ruolo delle coop sociali

Diversity, Equity & Inclusion, resta il gap tra grandi e piccole imprese I primi dati dell’indagine promossa da The Adecco Group Italia mostrano luci e ombre di questa pratica che, tra le aziende che mettono in campo iniziative di inclusione, è capace di creare valore non solo per il mondo aziendale, ma anche per la società. Oltre la metà delle società impegnate in questo campo, ma una su tre afferma di non aver alcuna iniziativa in merito. Da non trascurare l’aspetto culturale: una sfida da vincere per il futuro