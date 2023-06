Castelbuono, non un luogo comune

Insomma, Castelbuono era una tappa da farsi. Sfioriamo appena il caldo improvviso di questa fine di giugno ed arriviamo sulle Madonie con un tramonto spettacolare, un vento fresco che porta il profumo dei dolci da forno e la voglia di manna. Gente concreta, i madoniti, genuina e volitiva. C'è vitalità, a Castelbuono, e ci sono energia, voglia di impresa e di farcela. Mario Cicero "è" Castelbuono, tutt'uno col suo comune, col suo territorio. Parla a raffica di tutto, coinvolgente e istrione, lucido e concreto. Ragiona, dimostra, sogna, sorride e sentenzia tutto insieme. Visione, amore per la politica, un abbraccio e cento stimoli: quando ce ne andiamo portiamo tutto questo, in valigia. E un claim: "non un luogo comune"...che poi in effetti è vero, Castelbuono è proprio così.

Sindaco Cicero, la sua attività politica arriva da lontano…

La mia esperienza parte nel 2002, arriva al 2012. Poi ho avuto un periodo di fermo fino al 2017 ed ora sono alla quarta e ultima consiliatura, fino al 2027, poi mi fermo perché la legge me lo impone ma anche perché non c’è più neanche la voglia di candidarsi. Diventerebbe anacronistico anche per sé stessi fare il sindaco a vita.

C’è una classe dirigente pronta, sindaco?

C’è, ma bisogna investirci molto. Ci sono tante persone perbene che si sono avvicinate alla politica, ma che non hanno la cultura dei partiti. Oggi io ripeto sempre che gli unici bravi che ci sono in giro sono tutti quei sindaci che arrivano dall'esperienza dei partiti. Chi è nato dentro ad un partito, con le regole di quel partito, mettendo al centro la questione morale, l’etica, la buona amministrazione, il bene comune, oggi amministra bene. Chi invece si è improvvisato è un problema grossissimo, ma non è colpa loro. Io ci sto investendo moltissimo. Poi sul futuro non si può mai dire. Magari un ragazzo che nel frattempo è cresciuto trova un posto di lavoro o un'occasione che lo portano lontano e tu lo perdi.

Lei ha esperienza di partito?

Vengo dal Partito Comunista, uno dei miei maestri è stato Pio La Torre. Ne sono orgoglioso, per me è stata una grande scuola, una grande famiglia, una grande formazione. Sono poi passato ai diesse, poi al Pd, ma ho lasciato quando arrivò Renzi e sono fuori anche oggi. La mia formazione mi è servita come formazione umana, morale, etica. Non possiamo pensare alla politica come affari, la politica è servizio, servizio, servizio. È normale che chi fa politica con questa logica “soffre”: quando un sindaco prende 1000 euro di stipendio, non ha altro lavoro ed ha famiglia, è difficile tenere fermo il senso di un impegno. Io non ho nessun rimpianto, è stata una scelta mia, l'unica passione che ho avuto in tutta la mia vita è stata sempre quella di fare politica, quindi sono soddisfatto.