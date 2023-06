Amministratori sotto tiro, la Sicilia la regione più colpita

Sono centinaia gli amministratori locali che anche nel 2022 hanno subito minacce, aggressioni e intimidazioni in Italia. Ce lo dice il rapporto annuale “Amministratori Sotto Tiro”, presentato da Avviso Pubblico per tracciare il trend dell’ultimo triennio che descrive un fenomeno in diminuzione in termini numerici. Il calo, però è un dato solo apparentemente confortante. Fare il sindaco, infatti, era e resta un lavoro difficile, in taluni casi molto pericoloso. Due elementi fanno mantenere alto l’allarme: il primo è la cosiddetta “cifra oscura”, ovvero quegli attacchi non resi pubblici o di cui si viene a conoscenza solo a distanza di tempo come risultato di indagini; il secondo è la corrispondenza fra atti intimidatori perpetrati e realmente denunciati.

Ce lo dicono i tanti casi di aggressione, come quello dell’ex sindaco di Roccabernarda (Crotone), Francesco Coco, pestato brutalmente mentre rientrava a casa; oppure le minacce di morte e le buste di proiettili nella cassetta delle lettere.

«Il calo delle intimidazioni di questi ultimi anni può rappresentare un segnale positivo», – spiega il Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà - «ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Come emerge dall’analisi dei dati presente nel Rapporto, è necessario osservare questa tendenza con estrema cautela. Sia in relazione alle intimidazioni che non sono di dominio pubblico - e, dunque, non state censite in questo Rapporto - sia rispetto alle minacce subite, ma non denunciate, da amministratori locali e dirigenti degli Enti locali».