Cinquant'anni di donazioni: l'associazione compie gli anni

Si è svolta nel fine settimana l’Assemblea nazionale di Aido Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule che, significativamente, si è tenuta nel Castelletto di Valvasone, in provincia di Pordenone, bellissimo borgo medievale del Friuli Venezia Giulia che ha dato i natali al fondatore Giorgio Brumat, nel 50° anniversario della nascita di Aido: ricorrenza che è stata celebrata quest’anno con tantissimi eventi in tutta Italia, che hanno avuto il culmine nel giorno esatto del compleanno, lo scorso 26 febbraio. Le celebrazioni per il 50° erano iniziate il 17 settembre 2022 a Udine.

«ll 2022 è stato un anno ancora condizionato dalle gravissime difficoltà dei due anni precedenti devastati dalla terribile pandemia da Covid. Eppure sono state proprio queste difficoltà a mettere in luce la costanza, la resistenza, la sincera generosità dei nostri dirigenti, a tutti i livelli e in ogni regione d’Italia», ha detto la presidentessa Flavia Petrin che ha chiesto di ricordare tutti i soci e gli amici di Aido scomparsi negli ultimi 12 mesi. Un particolare ricordo è andato al fondatore Giorgio Brumat e a tre indimenticabili colonne dell’associazione: Antonio Minetto, Gabriele Olivieri e Leonida Pozzi, quest’ultimo a sei mesi dalla morte.

«Brumat – ha detto Petrin – nel 1971 fondò la Donatori Organi Bergamo che due anni dopo divenne Aido, molto prima che lo Stato riuscisse a raccogliere in un testo di legge le regole fondamentali per la donazione come gesto civile e socialmente meritorio, cosa che avvenne solo nel 1991. A noi, a 50 anni di distanza, il compito di continuare quell’opera affrontando con serenità, ma con impegno serio e concreto, la richiesta di aiuto che ci arriva da tante persone in lista d’attesa per un trapianto, nel nome della solidarietà fraterna».

Aido conta attualmente 1.433.507 soci e 8.602 volontari attivi. L’associazione è strutturata in una sede nazionale, 20 Consigli regionali, 92 sezioni provinciali, 840 gruppi comunali. Se si considera il totale dei soci raccolti in questi 50 anni, quasi il 50% sono di un’età compresa tra i 46 e i 65 anni, il 56% donne. Se si vanno a vedere i soci dal 2015 al 2022, oltre il 50% dei nuovi sono rappresentati da giovani under 35.

Nell’anno 2022 hanno manifestato la volontà a donare 23.119 nuovi soci di cui quasi il 70% con DigitalAIDO. «I dati delle donazioni e dei trapianti sono rilevanti – ha spiegato Petrin – ma il traguardo di assicurare a tutti il diritto di ricevere il dono della salute, che è un principio costituzionale, è ancora lontano, con 8mila persone in lista d’attesa. Aido è e sarà fortemente mobilitata a promuovere, sostenere e diffondere la cultura della donazione informata e consapevole».