E' nata la prima rete nazionale dei tutori volontari di minori stranieri

È nata Tutori in Rete, l’associazione nazionale che mette in rete i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna), impegnati da anni nella tutela e difesa dei diritti dei minori stranieri che si trovano per qualsiasi ragione in territorio italiano privi di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. (Per info www.tutorinrete.org).

Lo scopo dell’Associazione di Volontariato “Tutori in Rete” è quello di dare veste ufficiale alla collaborazione fra 13 associazioni e 2 gruppi informali di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti da 14 diverse Regioni.

Tre le priorità

Tra le priorità, spiega la neo presidente Paola Scafidi, «Tutori in Rete - intende essere voce unitaria, autorevole e rappresentativa dei tutori volontari a livello nazionale e contribuire alla migliore realizzazione di un modello di accoglienza e integrazione per i minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti. Il nostro auspicio è che altri gruppi o associazioni di tutori possano aggiungersi durante il cammino».

Inoltre, l’associazione si concentrerà sul delicato passaggio che affrontano i minori al momento dei 18 anni: «Molti di loro escono dal percorso senza un’adeguata tutela».

Infine, «il gruppo lavorerà per rendere omogenea la prassi di nomina dei tutori da parte dei Tribunali