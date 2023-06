Rifugiati, la rete dei Sai pugliesi tra formazione e accoglienza

Da Ischitella ad Orsara di Puglia, da Giovinazzo a Mesagne, passando per i grandi centri come Bari, Lecce, Foggia, Taranto e finendo nei centri come Lequile e Carosino. Una geografia variegata di territori che negli anni ha aumentato il numero dei posti in accoglienza. Solo nel 2021, per esempio, erano 3.524. Per quanto riguarda la tipologia, la Puglia con 3.402 posti per l'accoglienza ordinaria è tra le prime regioni in Italia. Numeri importanti anche se si prende in considerazione l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che in Puglia al momento sono 635. Anche sul fronte dell’accoglienza dei cosiddetti “vulnerabili”, persone con disabilità fisica e/o disagio mentale, la Puglia mostra una spinta in più figurando come la seconda regione che mette posti a disposizione di questa categoria di beneficiari.