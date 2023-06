Gli ufo prima degli esami

Umberto Daniel è euforico mentre mi parla al telefono, finalmente è nella sua casa di Nocera Inferiore (Salerno). Ha finito da due giorni le cure all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dopo otto mesi, tra ricovero e day hospital. Ha 13 anni, sta aspettando gli esiti dell’esame di terza media, che ha sostenuto in ospedale. Ha voglia di raccontarmi soprattutto della sua amicizia con Jacopo, il bellissimo dono che gli ha portato questa brutta esperienza.

Umberto Daniel è stato ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dal 20 ottobre fino a gennaio, quando ha subito il trapianto di midollo. La sua diagnosi è di citopenia refrattaria, la più frequente delle sindromi mielodisplastiche pediatriche, che spesso si verificano nel contesto di sindromi geneticamente determinate, che si caratterizzano per un quadro di insufficienza midollare.

Dopo 4 mesi di ricovero, Umberto Daniel è stato ospite insieme alla mamma, per cento giorni, nella struttura messa a disposizione a Roma dall’associazione Peter Pan. «Qui ho conosciuto bene Jacopo. In ospedale eravamo nello stesso reparto, abbiamo studiato entrambi per prepararci all’esame di terza media, con gli stessi professori, che prima facevano lezione a me e poi a lui. Nell’alloggio di Peter Pan siamo diventati amici per la pelle», dice Umberto Daniel, pieno di gioia. «Io e Jacopo ci siamo dati man forte nella preparazione dell’esame, studiando insieme tutte le materie. Quando ci hanno dimesso, per continuare le cure in day hospital, siamo stati ospitati nella casa di Peter Pan, entrambi viviamo lontano da Roma: io in Campania, lui in Calabria. Ci siamo ritrovati nella stanza dei giochi della casa, dedicata a ragazzi dai 12 anni in su. Ci siamo tanto divertiti con i videogiochi e i mesi sono passati più in fretta. Abbiamo così tanta voglia di rivederci che sono riuscito a far spostare il mio prossimo controllo, fissato per il 4 luglio, al giorno successivo, per poter incontrare Jacopo che il 5 luglio dovrebbe essere dimesso. Vogliamo vederci finalmente fuori dall’ospedale e festeggiare insieme», continua Umberto Daniel. «Due giorni fa, quando sono tornato finalmente nel mio paese, quando ho riabbracciato a casa i miei fratelli e la mia cagnolina Luna, ho provato una gioia così grande che non riesco a spiegarla. Con Jacopo mi sento tutti i giorni. Lui ha fatto il trapianto un mese dopo di me, è in attesa di terminare tutte le visite e le cure».

L'esame di Umby

La sorella maggiore di Umberto Daniel, di 21 anni, compatibile con lui al 100%, gli ha donato il suo midollo lo scorso gennaio. «Umby è il più piccolo di casa, il più coccolato. Oltre a Francesca, ha una sorella di 18 e un fratello di 17 anni», dice la mamma, Camilla. «In tutto il percorso che ha fatto in ospedale mio figlio è stato “distratto” dalla scuola, ha seguito la maggior parte dei giorni le lezioni, tranne quando aveva la febbre alta o quando i farmaci gli davano problemi e non riusciva a concentrarsi. Per il resto, è stato molto attivo con i professori. Agli esami di terza media, il tema centrale della sua tesina esposta è stata la malattia. Quando ha suonato con la pianola la Nona Sinfonia di Beethoven, è scattato l’applauso di tutti», continua la signora. «Durante l’esame Umberto Daniel, parlando del medico santo Giuseppe Moscati, ha detto che “curava con tanto amore i bambini come i medici del Bambino Gesù hanno fatto con me”. Ho provato la mia più grande emozione di questi mesi».

«Ogni sera andavamo sul terrazzo della casa di Peter Pan a parlare degli esami e a guardare gli ufo, non so se erano veri, ma noi li vedevamo. E ci divertivamo a fare delle battute», racconta Umberto Daniel. «Io e Jacopo abbiamo tante cose in comune, ci piace il salame e amiamo le montagne russe. Appena stiamo entrambi bene, andiamo ad Etnaland, in Sicilia. Il giorno dopo la fine degli esami, il Bambino Gesù ha organizzato per noi pazienti e i nostri genitori, insieme ai volontari, una giornata a Zoomarine, un parco di divertimenti di Roma. Jacopo ha ancora il catetere, non ha potuto andare su alcune giostre, per questo abbiamo deciso presto di rimediare».