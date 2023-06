Sicilia, il sociale sprecato. L’inchiesta di Vita sul welfare siciliano

Dopo la Sardegna, la Puglia e la Basilicata, VITA arriva in Sicilia con la quarta delle inchieste che puntano i riflettori sullo stato del sociale attraverso il racconto di tutti gli attori che appartengono al mondo del terzo settore e non solo.

“Sicilia, il sociale sprecato” è il titolo del volume della serie “Geografie Meridiane”, che verrà presentato alle 17.30 di giovedì 6 Luglio nella sede di Fondazione Sicilia, a Palazzo Branciforte, in Largo Gae Aulenti 2, a Palermo.

Un’inchiesta, curata da Gilda Sciortino, dalla quale emerge una realtà che ancora oggi deve imparare come governare un sistema nel quale pubblico e privato non riescono a dialogare. Una regione in cui il tasso di povertà assoluta nel 2020 è del 40,3 %, uno dei più alti in Italia, mentre quello relativo alla povertà relativa è del 59,8 % . Una regione al secondo posto nel Paese per disuguaglianza di reddito, sempre al 2° posto per la spesa in reddito e pensione di cittadinanza con 36 euro mensili pro capite (rispetto alla media nazionale di 12,7 euro), purtroppo all’ultimo per spesa previdenziale media sulla popolazione over 65, pari a 862 euro (era 853 euro l’anno precedente), a fronte della media nazionale di 1.115 euro. Senza dimenticare che il 40% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale e che, proprio la Sicilia, risulta essere la prima regione in Italia per incidenza della povertà alimentare minorile. Dati contenuti nel focus del nostro Book sulla “Sicilia raccontata in cifre” che fanno preoccupare, se consideriamo che tutti gli sforzi compiuti dal mondo del Terzo settore vengono costantemente vanificati dalla mancanza di governance.

Numerosi i protagonisti attivi delle politiche del welfare in Sicilia che ci hanno aiutato a scendere nel profondo di una regione che, nonostante le tante difficoltà, vuole farcela; costruendo nuove politiche attive che magari consentano di invertire quella tendenza che ha visto 80mila laureati siciliani trasferirsi al nord negli ultimi dieci anni, con una previsione di 1.500.000 abitanti che l’intera regione perderà da qui al 2066.

Ne parliamo nel capitolo 1 con Luciano D’Angelo, presidente del “Consorzio Network dei Talenti” e consulente di sviluppo territoriale, ma anche con Pino Toro, presidente di Ail, Salvatore Cacciola, presidente della Rete delle Fattorie Sociali Sicilia, Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con Pippo Di Natale, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia, con Salvatore Litrico, presidente di Confcooperative/Federsolidarietà Sicilia, Salvatore Fiolo e Stefania Campanella di Legacoopsociali Sicilia, e con i referenti Csv di Palermo, Catania e Messina, Giuditta Petrillo, Salvo Raffa e Santi Mondello, per concludere il nostro viaggio con monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana.