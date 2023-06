Le droghe "tutte uguali" e gli operatori di strada

No, le droghe non sono tutte uguali. Sono un mondo complesso. Affermazioni come quelle rilasciate martedì alla Camera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni («Le droghe fanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna») hanno l’effetto di semplificare e polarizzare le posizioni E, nel pendolo fra terrore e ideologia, a farne le spese sono i consumatori di sostanze. Stigmatizzati, prendono le distanze da quei servizi che offrono sostegno. Un approccio che non è di nessun aiuto, perché non serve per poter capire e intervenire in una realtà piena di sfumature. Proprio quelle su cui agiscono gli operatori del privato sociale come Mirco Pulicari, 41 anni, della cooperativa Il Cammino, responsabile di due unità mobili di strada attive nella regione Lazio, più precisamente nella zona a Est di Roma.