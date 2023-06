Sentire (da sordi) un concerto

Si parla in queste ore dell’iniziativa dei Coldplay, in tour in Italia, che hanno messo a disposizione per gli spettatori con sordità degli interpreti della lingua dei segni Lis italiana e degli speciali zainetti con sensori che vibrano al suono della musica. Non è certo una novità e l’ascolto tattile tramite i dispositivi Sunpac è già noto e utilizzato anche in Italia, ad esempio al festival Oriente Occidente di Rovereto o al Locomotive Jazz Festival nel Salento.

Grazie alle stimolazioni sensoriali tattili e all’accesso ai testi delle canzoni tramite abili interpreti della lingua dei segni italiana Lis il concerto diventa accessibile anche alle persone sorde. Ne abbiamo parlato con Francesco Pavani, scienziato cognitivo dell’Università degli Studi di Trento, esperto di percezione multisensoriale (qui il suo laboratorio) e vicedirettore del Centro interuniversitario di ricerca "Cognizione, linguaggio e sordità" (CIRCLeS), dedicato ai vari aspetti della tematica, dallo studio di sordità, lingue dei segni e cognizione, alla creazione di standard di formazione universitaria delle varie figure professionali coinvolte nella sordità.

Tante sordità

«Spesso si pensa che se una persona vive la sordità non possa sentire alcun suono» spiega Pavani. «Si dimentica che le persone sorde hanno gradi e tipi di sordità molto diversi tra loro. Alcune persone sorde, attraverso la parziale amplificazione fornita dalle protesi acustiche, possono sentire alcune frequenze (non tutte) e vivere una parte dell’esperienza sonora tipica. Per non parlare di chi usa un impianto cocleare, che può avere un accesso anche molto ampio all’esperienza acustica». In sintesi, prosegue il ricercatore, «esistono tanti modi di essere una persona sorda, ma ciò che caratterizza la loro esperienza acustica è comunque quantitativamente e qualitativamente diverso da ciò che le persone udenti abitualmente associano al mondo dei suoni».

No ai pregiudizi verso una modalità sensoriale

Inoltre, «l’onda musicale regala un’esperienza vibrotattile di cui ha avuto esperienza anche chi si è trovato molto vicino alle casse amplificatrici. Il ritmo percepito sul torace grazie alle pressioni dello zainetto, infine, arricchisce le stimolazioni e stimola la voglia di ballare insieme agli altri. Ecco che il concerto musicale diventa un’esperienza ritmica e comunicativa molto ricca anche per una persona sorda». Gli interpreti fanno un fine lavoro, non solo traducendo il testo delle canzoni in Lis ma interpretandolo in modo tale da trasmettere con i segni e la gestualità non solo il significato ma anche l’aspetto emotivo della musica. Per quanto si continui a ritenere un concerto un’esperienza unicamente acustica, non lo è affatto, spiega Pavani: «È per tutti un’esperienza multisensoriale, fatta di stimolazione sonora, tattile e visiva, e anche un’esperienza sensorimotoria personale e sociale. Pensare alla partecipazione di una persona con sordità può amplificare le differenze esperienziali che comunque esistono sempre tra noi. Un esempio? Un paio di mesi fa, ho assistito a un concerto di Roger Waters con un amico che, in seguito, non ha mai menzionato la potenza delle vibrazioni nelle basse frequenze, capaci di spostare l’aria e di muovere il terreno, che è stata invece una delle cose che più aveva colpito me».