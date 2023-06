17 persone in difficoltà hanno trovato lavoro grazie al progetto Aula 162

Sono 17 le persone in difficoltà che hanno trovato una nuova opportunità lavorativa sul territorio di Milano, Monza e province, grazie ad Aula 162, il progetto di inclusione sociale e lavorativa promosso da Associazione Next e Procter & Gamble, che dal 2021 offre formazione professionale gratuita alle persone fragili (disoccupati, migranti, donne vittime di abusi...) per poi inserirle in aziende del territorio che hanno bisogno di manodopera qualificata.

In Lombardia, grazie alla collaborazione di Danone con il brand Fortimel, Eurofirms e Korian, il percorso formativo di Aula 162 prevede lezioni in aula e sul campo per formare 17 addetti alla sanificazione ambientale che lavoreranno in sette Rsa del territorio.

Per Marlene, 55 anni di origine cubana, è un nuovo inizio, dopo la chiusura nel 2011 dell’attività che aveva avviato e il susseguirsi di lavori saltuari. «Da dicembre non sono più riuscita a trovare nessun lavoro, prima di incontrare Next stavo perdendo le speranze; invece, oggi per me è un nuovo inizio, ho imparato molto nel corso e sono contenta di avere un motivo per alzarmi ogni mattina». Anche per Alioune, 26 anni del Senegal, Next è stato un incontro decisivo «Lavorare per me significa sopravvivere, portare il pane a casa per la famiglia: questo è la cosa più importante e incontrare Next mi ha salvato la vita».

L’iniziativa si propone di colmare il divario tra domanda di lavoro qualificata e soggetti svantaggiati in cerca di nuove opportunità̀ lavorative attraverso la collaborazione attiva di aziende partner, in questo caso Danone con il brand Fortimel, Eurofirms e Korian.

Il progetto “Aula 162

Il progetto “Aula 162” è partito nel 2021 grazie alla partnership con Procter & Gamble Italia (l’azienda dei marchi Dash, Gillette, Oral B, Pantene ed altri ancora), che ha deciso di sostenere Associazione Next ampliandone il progetto di inclusione sociale “Next”, nato a Parma nel 2017 e rivolto in particolare a migranti e rifugiati nell’area dell’Emilia-Romagna, portandolo a livello nazionale e allargandone la platea di beneficiari.

Perfetta collaborazione tra profit e non profit

Nasce così «Aula 162» che prende il nome dall’Enciclica di Papa Francesco «Fratelli tutti» nella quale il Santo Padre scrive che «...aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere quello di consentire loro una vita degna mediante il lavoro (...). Non esiste peggiore povertà̀ di quella che priva del lavoro e della dignità̀ del lavoro».

La buona riuscita di questa iniziativa è il risultato della perfetta collaborazione tra profit e non profit, motivata dall’intento di dare a tutti una possibilità senza distinzione di etnia, genere o credo politico