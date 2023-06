Impresa familiare, mission sociale

In Africa che cosa ha visto?

Mi interessava molto l’aspetto organizzativo, sia a livello di visione strategica sia di implementazione pratica delle attività. Volevo capire in che modo una ong riuscisse concretamente a strutturare la propria macchina operativa per raggiungere l’obiettivo di mettere la persona al centro.

Quando si è conclusa questa esperienza?

Con la pandemia molti progetti hanno avuto un rallentamento, il che ha reso ancora più complessa la situazione, già difficile, del Sud Sudan. In questo frangente ho compreso che per me era giunto il momento di rientrare.

Cosa ha portato con sé?

L’esperienza nella cooperazione internazionale mi ha arricchito molto anche nel lavoro di oggi, orientato a far sì che anche un’organizzazione privata come la nostra possa mettere la persona al centro mantenendo coerente la propria strategia di business. È il punto d’ingresso di tutto l’approccio alla sostenibilità, che guarda tanto al profitto e alla parte economica quanto all’impatto sociale e ambientale. È stato importante poter condividere l’importanza della sostenibilità con tutta la nostra famiglia imprenditoriale.

Un tema già molto sentito in azienda.

Certamente, si trattava di allargare il percorso che Sammontana aveva già iniziato nel 2016 con un accordo volontario stipulato con il Ministero dell’ambiente volto a ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti. Facendo una sintesi, possiamo dire che il momento di grande sofferenza comportato dal Covid ha stimolato in positivo la nostra riflessione su quanto si potesse fare di più, per andare anche oltre l’aspetto ambientale e abbracciare l’impegno sulla sostenibilità a 360 gradi. Da qui la scelta di diventare società benefit e, prossimamente, di acquisire la certificazione B-corp.

Com’è organizzata la vostra visione della sostenibilità?

Si basa su tre pilastri: salute e benessere, le filiere, l’ambiente. Sull’ambiente abbiamo iniziato prima e quindi siamo già molto strutturati. Tuttora lavoriamo con l’Università di Pisa per la misurazione dell’impatto ambientale dei nostri prodotti, attraverso una metodologia di Life cycle assesment. È un approccio scientifico che, a valle, ci permette poi di impostare la nostra comunicazione su aspetti misurati e misurabili, in modo da poter affermare, ad esempio, che il nostro Barattolino è uno tra i primi prodotti in Italia nel settore gelato a essere interamente compensato.

Rispetto alle filiere?

È un ambito molto vasto e complesso, che abbraccia tutto il tema degli acquisti. In estrema sintesi, puntiamo a lavorare con i nostri fornitori per un approvvigionamento di materie prime sempre più controllate dal punto di vista etico e sostenibile.

Ma porterete questo metodo anche negli aspetti sociali?

Certamente, l’approccio è il medesimo, sia pure con metodologie adatte al tema, ossia basare l’impatto che generiamo sulle misurazioni. Anche nella mia esperienza di cooperante era così: prima di partire con qualsiasi tipo di attività di tipo sociale bisognava capire quali sono i bisogni della comunità.

Qual è il programma?

In questi mesi abbiamo iniziato uno studio di impatto nella nostra zona storica dell’Empolese Valdelsa con Arco, un centro di ricerca dell’università di Firenze, con lo scopo di studiare i bisogni dei giovani neet della nostra comunità. A partire dai risultati dello studio svilupperemo delle strategie per contribuire ad affrontarli e risolverli, facendoci promotori di nuove iniziative assieme a tutti gli stakeholder del territorio che desidereranno partecipare con noi. In un futuro, quando partiranno le iniziative, useremo l’analisi Sroi – Ritorno sociale sull’investimento per valutarne l’impatto.

Dove si attuerà il vostro progetto di responsabilità sociale?

Come detto, abbiamo iniziato nella nostra zona storica dell’Empolese Valdelsa, con l’idea di estenderlo, quando i tempi saranno maturi, anche nella provincia di Verona dove è presente l’altro nostro stabilimento. Nel progetto avviato in Toscana, in questo periodo siamo nella fase di ascolto, con una serie di interviste a circa trecentocinquanta ragazzi della nostra zona. Nel mese di luglio 2023 sono previsti gli incontri one to one con dieci associazioni che rappresentano il territorio. A queste seguiranno quattro focus group con i ragazzi. Contiamo di raccogliere i dati intorno a fine ottobre, con l’obiettivo di incominciare a strutturare le attività che vadano a soddisfare i bisogni emersi nel corso del 2024.

Che cosa si aspetta?

È fondamentale coinvolgere i principali stake holder, non immaginiamo minimamente che Sammontana faccia queste cose da sola. Auspichiamo di procedere a piccoli passi e di lavorare di concerto con le organizzazioni non profit locali e le istituzioni.

Vista la sua esperienza, come consiglia di formarsi sui temi della sostenibilità?

Il punto di partenza è fare volontariato, mettersi all’opera in prima persona. La bellezza dell’Italia sono anche i suoi contrasti. Tante associazioni compiono lavori fantastici di fronte a bisogni altrettanto grandi. Costruire una squadra, partecipare, avere degli amici, realizzare delle iniziative insieme in modo gratuito dà più soddisfazione e penso sia fondamentale per la crescita personale. Così anche gli studi, che sono importanti, si innestano in una base più solida.

Rispetto agli studi?

Ci sono tante scuole che propongono percorsi stupendi, io ho frequentato i corsi di formazione della Sec – Scuola di economia civile, partecipando anche a vari eventi, come la giornata sull’economia civile di Firenze. Direi che è importante leggere molti libri e frequentare corsi di formazione anche brevi che possono dare un valore aggiunto. Ci vogliono semplicità e pazienza.

È per questo che ha suggerito il film Andrej Rublëv di Andrej Tarkovskij?

Consiglio di arrivare alla scena finale.

Non lasciamoci con questa curiosità…

Se me lo chiede, dico allora che non si rimane delusi dall’impegno richiesto dal film. Anzi, un certo qual suono di campane ci ricorderà che nella vita spesso siamo soli, eppure c’è qualcosa dentro di noi che siamo in grado di fare anche se nessuno ce l’ha insegnata. Anche nel campo della sostenibilità possono esserci progetti che vorremmo realizzare ma per qualche timore vi rinunciamo. Papa Wojtyla diceva: «Non abbiate paura di avere coraggio».