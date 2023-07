L’inclusione in agricoltura si fa con i nidi di comunità

Un nuovo tipo di servizio, rivolto in modo particolare alle situazioni di fragilità economiche e sociali. È il nido di comunità, modello che sperimenta un’innovativa idea di welfare di comunità, attraverso il coinvolgimento di piccoli comuni. S’intitola, appunto, “Nidi di Comunità”, il progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, che mira ad attivare nuovi servizi per l’infanzia e potenziare quelli già esistenti nel territorio. La cooperativa sociale “Hayet” la realtà capofila del progetto che sta intervenendo in Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Campania e Piemonte sono le sei regioni che, in una sinergia tra 10 province, 15 ambiti territoriali e 20 comuni, coinvolgeranno 380 bambini della fascia compresa tra zero e 3 anni, 120 fino a 6 anni con fragilità, in tutto 500 nuclei familiari.

Una comunione di intenti da parte di 43 tra comuni, associazioni, cooperative ed enti del terzo settore che realizzeranno servizi oggi inesistenti in contesti rurali e urbani. L’idea iniziale del progetto era creare agri-nido, pensati per dare forza agli attuali servizi per l’infanzia esistenti in questi territori, potenziando le attività open air e i servizi professionali aggiuntivi al nido rivolti alle famiglie. Un’alleanza nuova tra scuole dell’infanzia, agricoltura sociale e percorsi di educazione alimentare, per provare a invertire la rotta della povertà educativa, soprattutto in quei territori in cui il tempo dei giovani trascorso davanti agli schermi o in habitat chiusi supera di gran lunga quello vissuto nella cooperazione sociale, nella lettura e nella “vita attiva”.

«L’agri-nido nasce dentro un contesto di azienda agricola», – spiega Salvatore Cacciola, volontario della cooperativa “Energ-etica” che gestisce un bene confiscato a Misterbianco (Ct), ma anche presidente della “Rete delle Fattorie Sociali Sicilia” che nell’agricoltura sociale trova le sue basi - «ma i partner sono realtà che non ruotano in questo ambito. La nostra cooperativa fa, invece, parte di questo circuito, quindi si è occupata della formazione con lezioni sull’ agricoltura sociale e le attività educative specifiche. La bellezza di questo progetto sta nel fatto che è policentrico con così tanti partner che, dal Piemonte alla Sicilia, sperimenteranno insieme esperienze di nido e scuola dell’infanzia in natura».