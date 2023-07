Il torneo dei volontari? Lo racconta il podcast

Un torneo in cui centinaia di volontari di Anpas provenienti da tutta Italia si sono "sfidati" a fare le gare di primo soccorso con simulazione su vari scenari, un territorio, le voci dei protagonisti e i rumori di tre giorni di formazione al primo soccorso per volontari e volontarie provenienti da tutta Italia. Un torneo “sanitario” per essere precisi, che si tiene ogni anno in memoria di Matteo Caporali, un volontario dell’assistenza pubblica di Borgotaro (provincia di Parma), da sempre attivo nella formazione e nel miglioramento della professionalità dei volontari e del personale Anpas. Siamo in Emilia, ma su tre confini: Toscana, Liguria e Emilia Romagna. E, in sua memoria e per il futuro di tutti, ragazzi e ragazze si confrontano con scenari di primo soccorso.