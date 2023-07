In Trentino tornano i Bear Ambassador

Dal prossimo weekend, 7 - 8 luglio, e fino al 3 settembre in tutti i fine settimana i volontari della Lav, veri e propri ambasciatori degli orsi, saranno presenti nei parcheggi di attestamento della Val di Genova allestiti dal Parco per informare i visitatori. «Negli anni passati abbiamo incontrato escursionisti che neppure sapevano che in quell’area c’erano degli orsi», racconta Massimo Vitturi, responsabile Lav, Animali Selvatici. Che sottolinea: «Dal momento che mancano informazioni, la nostra attività è basilare. La Provincia di Trento è responsabile di una situazione in cui vede i cittadini non informati su come comportarsi per far sì che gli orsi non diventino confindenti».

L’obiettivo del progetto, infatti, prevede di informare correttamente i cittadini su quali siano i comportamenti da adottare per evitare di creare anche involontariamente situazioni che portino a un’interazione fra gli orsi e le persone.

Il Parco Naturale Adamello Brenta e la Lav - sottolinea una nota - collaborano a un progetto di educazione ambientale, che ha l’obiettivo di favorire la convivenza pacifica fra orso e persone, basata sulla diffusione delle più aggiornate conoscenze scientifiche che aiutano a prevenire possibili incontri e incidenti con gli orsi nei territori da loro frequentati. Sono infatti i comportamenti di noi umani che, spesso, hanno il potere di determinare le reazioni degli orsi.

La consapevolezza che unisce i due soggetti promotori è che, dopo il successo del progetto di reintroduzione degli orsi in Trentino – Life Ursus - redatto e realizzato dal Parco Naturale Adamello Brenta assieme alla provincia autonoma di Trento, sotto l’egida dell’Unione Europea, sia necessario investire con sempre maggiore convinzione sul piano della costruzione della convivenza tra i plantigradi e i cittadini. Ciò significa in primo luogo introdurre nuovi strumenti di comunicazione, rivolti sia alla popolazione residente che a turisti e visitatori, nella maggior parte dei casi, infatti, è la mancanza di conoscenze adeguate che crea le condizioni affinché si verifichino casi di aggressione all’uomo da parte dell’orso.

«Quando incontriamo i turisti e i visitatori del Parco da una parte doniamo un kit con delle borsine per i rifiuti alimentari da riportare indietro ed è un modo per introdurre il discorso sui comportamenti base da tenere quando si frequentano gli ambienti naturali dal non allontanarsi dai sentieri al non lasciare liberi i cani», continua Vitturi. L’attenzione alla gestione dei rifiuti è fondamentale, ricordano alla Lav in quanto costituiscono una potentissima fonte di attrazione per gli orsi (e per qualsiasi animale selvatico), come dimostrato nei casi di alcuni orsi sorpresi a rovistare nei cassonetti privi di qualsiasi protezione anti-orso.