Roma, un concerto apre la raccolta fondi per “Casa Arca degli Esposti”

«Si tratta di un approccio innovativo e mirato, mai sperimentato prima a Roma, che rende reversibile la condizione delle persone senza dimora e in grave marginalità sociale, riaccendendo in loro la speranza. L’impatto positivo di questa iniziativa non riguarda solo i beneficiari, ma la comunità e la società nel suo insieme» afferma Maria Carla Ciccioriccio, Governatore del Distretto 2080 del Rotary International (nella foto con Alberto Sinigallia).

«Grazie all’assegnazione di questo immobile - per cui siamo onorati e orgogliosi di aver vinto il bando del ministero dell’Interno - possiamo portare anche a Roma l’esperienza che da molti anni concretizziamo a Milano, nostra prima sede» commenta Alberto Sinigallia, presidente Fondazione Progetto Arca. «Pensiamo anzi più in grande, per dare vita a un innovativo progetto di accoglienza per persone senza dimora che si basa su uno dei pilastri della nostra mission: la casa. Luogo intimo e protetto, è dalla casa che tutto può ricominciare, per riconquistare se stessi e la propria autonomia, per raggiungere l’autonomia economica, abitativa e sociale».

Il progetto è stato presentato il 5 luglio a Roma in occasione del concerto di musica sacra che ha aperto la raccolta fondi, nella suggestiva Basilica di Santa Maria dei Martiri (Pantheon). Protagonista l’Orchestra dei ragazzi del Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone, diretti dal Maestro Simone Genuini, con la preziosa partecipazione dell’Organista Paolo Tagliaferri.

Nell'immagine in apertura Unità di Strada di Progetto Arca a Milano - foto da ufficio stampa