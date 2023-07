Rompere lo status quo: ecco la sfida del Terzo settore siciliano

La professoressa Alessandra Sciurba aggiunge un altro tassello: «... Il limite di tutte queste esperienze è quello di liberarsi dal ruolo di mera riduzione del danno che le attività messe in campo dalla società civile finiscono inevitabilmente per avere, quando non esiste un sistema istituzionale in grado di accogliere questi contributi». E ancora: «La distanza fra il pubblico e il privato sociale contribuisce a rendere anche le più grandi fatiche, le idee più innovative, i progetti più intelligenti, microcosmi separati fra di loro e dal resto del mondo».

Se la fotografia è questa la domanda è se il mondo del sociale e il Terzo settore vogliono essere elemento di rottura oppure elemento conforme rispetto allo status quo. Il professor Giuseppe Notarstefano nel suo contributo lancia la sfida dell’impatto sociale, per raggiungere il quale il non profit non può esimersi dal giocare anche un ruolo politico attivo (ben inteso: politico, non partitico). Vorrà e sarà in grado di farlo? Il nodo da sciogliere alla radice è esattamente questo.

