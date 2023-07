Lo scrittore Héctor Abad: «Quello che ho imparato da Victoria, io pacifista codardo»

Eccomi qua Héctor, anche se stavolta davvero non ho le parole per raccontare lo spavento che può nascere da quei messaggi in WhatsApp quando ancora tu sentivi l’odore della bomba: «Adesso usciamo dall’inferno costruito dai russi… siamo vivi, ed è gia molto», mi hai scritto, mentre Victoria Amelina era ancora in ospedale e lottava. Il giorno dopo: «Saluti dal rinato. Scrivi tutto quello che vuoi». Poi lei invece è morta. L’ho appreso dal giornale, un tonfo: non avevo il coraggio di chiedergli altro, le chat sono ridicole in tempi buoni, figuriamoci davanti all’orrore di una morte così.

Ma cosa è successo? Dopo Valencia, Héctor decide di partecipare alla coraggiosa Fiera del libro di Kiev insieme a Sergio Jaramillo - Alto Commissario per la Pace ed ex viceministro della Difesa della Colombia – insieme alla giornalista Catalina Gómez, e alla scrittrice Victoria Amelina hanno deciso di raccogliere testimonianze di persone che hanno vissuto la guerra. Erano nella regione del Donbas e hanno visitato la città di Kramatorske, che, da 200mila mila abitanti è passata a 80mila, dopo l’invasione russa. Lo hanno fatto impegnati in Aguanta Ucraina! (“Tieni duro Ucraina”), un movimento dichiaratamente schierato contro l’attacco di Putin e a cui molti intellettuali hanno aderito. Victoria Amelina va con loro: da tempo scrive di crimini degli invasori e, mi dice Abad, «è stata fondamentale per imparare gli orrori della guerra e atrocità commesse dall’esercito russo».

Il resto è cronaca: alle 19 del 27 giugno, al “Ria Pizza” c’è il pieno, un missile Iskander, russo esplode a 10 metri da loro. Feriti ovunque, almeno 60. Saranno 11 i morti. Il mio amico Héctor salvo per miracolo. Nel web girano le sue foto, con la camicia sporca di sangue.

Dall’aeroporto di Madrid, dove oggi si imbarca per tornare a casa, la sua voce, per il solito rassicurante e baldanzosa, è greve e lentissima. Nella decisione comune di raccontare quanto è successo, vi riporto qui questa sua testimonianza. Il discorso è rotto e ogni parola pesa quanto un macigno.

«Non so cosa sto imparando dalla vita di Victoria e dalla sua morte, devo ancora scoprirlo, scrivendo mi renderò conto di quello che ho vissuto ma dai due giorni passati con lei ho imparato la serietà, il dolore, il rischio della guerra. Lei si è lasciata indietro un bimbo di dieci anni, che adesso non ha più una madre, il suo supporto più importante e questo è veramente terribile e mi fa pensare che forse, io, vecchio, dovrei essere al suo posto, perché i miei figli ormai sono grandi. Questo mi fa sentire male».

Ho visto che ha già iniziato a scrivere qualcosa e gli chiedo perché si definisca un “pacifista codardo”. Mi risponde: «Sono pacifista da un punto di vista filosofico, penso che la guerra sia sempre orribile, sono un non violento ma sono codardo perché non sempre riesco a dire questa orribile verità: che ci sono circostanze nella storia del mondo in cui il pacifismo non ha più senso. Gandhi e i suoi amici potevano sdraiarsi sui binari del treno in India, perché i nemici, i colonialisti inglesi, fermavano quei treni. Ma io sono sicuro che Putin, quei treni non li avrebbe mai fermati. Allora non è possibile senza la forza opporsi a questo esercito invasore. Ce l’ha detto un amico di Victoria Amelina, anche lui pacifista: “Loro capiscono solo il linguaggio della forza, delle armi, non c’è alternativa, noi dobbiamo rispondere con l’unico linguaggio che loro parlano”».