In Italia c'è la Rete dei "Comuni amici della Famiglia", promossa dalla Provincia autonoma di Trento-Agenzia per la Coesione sociale, il Comune di Alghero e l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose che - si legge in una loro nota - «Sono interessati a diffondere sull’intero territorio nazionale una cultura promozionale a sostegno del benessere della famiglia collaborando e supportando le altre amministrazioni comunali nell’implementare politiche innovative in ambito pubblico. In questo contesto nasce il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia».

L'Agenzia per la coesione sociale trentina, tra le altre cose, realizza interventi a sostegno del benessere familiare, promuove le azioni a sostegno della natalità. Tra i "Comuni amici della Famiglia" è anche Fai della Paganella e la nostra rubrica oggi si ferma qui, a 958 metri su un altipiano che sovrasta la Piana Rotaliana ai piedi della Cima Paganella. Pur essendo un centro turistico di riferimento per lo sci, Fai della Paganella ha conservato una storia antica: gli scavi archeologici a Doss Castel hanno portato alla luce le tracce della popolazione pre-romana e un insediamento dell’età del bronzo. E si presenta ancora oggi con un fascino rurale inaspettato. Incontriamo Mariavittoria Mottes, dal 2020 prima donna sindaco di Fai della Paganella.

Comune amico della famiglia cosa significa?

È un progetto che stiamo portando avanti come comuni della Paganella, siamo cinque comuni che hanno un'attenzione particolare al mondo della famiglia e dei bambini e per questo abbiamo attivato una serie di servizi specifici, a partire dalle due Tagesmutter, le “mamme di giorno”, cioè donne, quasi sempre mamme, qualificate come educatrici, che accolgono a casa loro un piccolo gruppo di bambini 0-3 anni. Dai tre anni abbiamo la materna, poi la scuola elementare. Le medie sono ad Andalo, ma ci sono i trasporti pubblici.

Niente spopolamento, dai dati siete abbastanza stabili…

Sì, siamo 912 abitanti abbastanza stabili perché abbiamo un’economia fondata su turismo, agricoltura e artigianato, tre settori molto forti. Di fatto, la comunità si automantiene direttamente e pertanto non ha la necessità di uscire dal paese. Anzi, si sta verificando un po' anche un effetto contrario: le famiglie vengono dalle città ad abitare qui a Fai della Paganella proprio per il contesto naturale, sociale, di tranquillità e di opportunità di lavoro perché c'è richiesta sia di operai nelle varie aziende artigianali, sia di lavoro all'interno dell'industria turistica. È recente l'arrivo di cui famiglia con tre bambini e di un'altra famiglia con due ragazzini. Qui i bambini crescono in piena autonomia perché sono liberi di giocare nelle piazze e questo comunque crea autostima ed aumenta l'autonomia, atteggiamenti che migliorano anche approccio allo studio. Lo confermano anche le insegnanti.