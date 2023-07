Industria, agricoltura, energia, case: i nostri fiumi non ce la fanno

Siamo il Paese europeo che preleva dai fiumi e dalle falde la maggiore quantità di acqua: 39 miliardi di m³ all’anno, per agricoltura, usi civili, industria ed energia.

Con 9 miliardi di m³, l'Italia vanta anche il record di prelievi per gli usi civili, quasi il doppio di Germania, Francia e Spagna. Sono alcuni dei dati contenuti nel report Troppa o troppo poca: l’acqua in Italia in un clima che cambia, del centro studi Italy for Climate, presentato durante la 4° Conferenza nazionale sul clima il 5 luglio a Roma (che si può rivedere qui).

«Siamo entrati in una nuova epoca di "anormalità climatica permanente" in cui temperature sempre più elevate hanno già modificato il ciclo dell’acqua. Il risultato è quello di un aumento di frequenza e intensità di eventi meteoclimatici fino ad ora ritenuti eccezionali, ma che eccezionali non sono più», si legge nella premessa. «Il nesso tra crisi climatica e ciclo dell’acqua è ancora troppo poco noto. È invece fondamentale sviluppare una consapevolezza diffusa per affrontare il nuovo contesto in cui ci troviamo, oltre che per limitare i danni».

Lo studio evidenzia che esistono aree nel mondo, chiamate hot-spot climatici, dove le temperature aumentano più in fretta e gli eventi estremi sono più frequenti e numerosi. Uno di questi "punti caldi" è proprio il bacino del Mediterraneo, con l’Italia al centro. Nel 2022 nel nostro Paese sono stati registrati ben 2.000 eventi di piogge intense e grandinate. La stima dei danni negli ultimi quarant’anni è di 90 miliardi di euro.

Con 134 miliardi di m³ ogni anno, siamo al terzo posto in Europa per disponibilità di acqua, un valore che però si è già ridotto del 20% rispetto a inizio Novecento e, secondo Italy for Climate, potrebbe diminuire ancora del 40% (con picchi del 90% al Sud). In realtà, il report mette in evidenza l'assenza di dati certi sulla disponibilità e sui prelievi e usi in Italia, in particolare quelli relativi all’agricoltura e a molte attività industriali, che non sono ancora soggetti a misurazioni dirette. Le stime dei prelievi derivano dal database europeo Eionet: dei 39 miliardi di m³ all’anno, si calcola che il 41% sia per l’agricoltura, il 24% per gli usi civili, il 20% per la produzione industriale e il 15% per la produzione di elettricità, a cominciare dal raffreddamento delle centrali termoelettriche. In Europa, solo la Spagna preleva più dell’Italia per l'irrigazione.

Osservano i relatori del report: «Qualche invaso, ben collocato, può essere utile ad aumentare le riserve idriche per l’agricoltura, ma pensare di poter mitigare la siccità moltiplicando gli invasi è semplicemente illusorio. La prima e più importante misura di adattamento della nostra agricoltura è quella di ridurre i suoi consumi di acqua con sistemi di irrigazione più efficienti, a goccia e/o con quelli dell’agricoltura di precisione e anche valutando la compatibilità di alcune tipologie colturali con un contesto di sempre minore disponibilità idrica e temperature crescenti». Inoltre, andrebbe incentivato il riutilizzo dell’acqua in agricoltura, contribuendo ad attenuare gli impatti delle siccità.