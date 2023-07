Quando la scuola non serve: dispersione implicita all'8,7%

Cala la dispersione scolastica implicita, ossia la percentuale di studenti che nella prova Invalsi di quinta superiore, dopo 13 anni di scuola, non raggiungono il traguardo di competenze definite come “accettabili”. A scuola ci sono andati, ma gli esiti sono del tutto inadeguati rispetto alle attese. A maggio 2023 erano l’8,7% degli studenti, un punto percentuale in meno rispetto al 2022. Sui 400.571 che hanno affrontato la maturità (lo svolgimento della prova Invalsi quest’anno era per la prima volta requisito di ammissione alla prova di Stato e quindi è stata raggiunta la totalità degli studenti) significa comunque in numeri assoluti che 34.850 ragazzi sono usciti dal nostro sistema formativo senza avere il livello minimo di competenze richieste, quelle che gli permetterebbero di affrontare adeguatamente le sfide della vita. I tassi più elevati sono in Campania e Sardegna, sopra il 15%, seguiti da Sicilia, Calabria e Basilicata.

La dispersione scolastica implicita

«Si tratta di ragazzi che contemporaneamente non raggiungono il livello-traguardo in tutte le quattro prove, è una definizione molto restrittiva. E un miglioramento secco di punto percentuale, se passiamo dalla statistica alle persone, sono comunque moltissimi ragazzi che rispetto agli anni passati non sono in condizione di fragilità», ha sottolineato Roberto Ricci, presidente di Invalsi, nel comunicare i risultati. «Ci sono territori che continuano ad avere percentuali preoccupanti, ma tutti sono in calo».