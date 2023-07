Lecce, le condoteche di libri che rigenerano condomini e persone

Via Novara, via Teocrito, piazzale Siena, via Machiavelli. Sono alcune delle vie in cui le condoteche animano la vita dei civici condominiali, invitando i residenti alla lettura delle storie. «E’ stato difficile partire con le prime condoteche» ricorda Di Francesco – perché ci troviamo in un quartiere popolare, dove la gente ha altre esigenze e ci chiedeva di pagare la bolletta o di fare spesa, e non di portare dei libri. Il libro era considerato come qualcosa di superfluo. Ma piano piano è stato superato anche questo scoglio ed i libri si sono messi in movimento, conquistando le persone che sono molto partecipi in questa attività».