Antonella Polimeni: «Alla Calabria serve un risveglio di popolo e la richiesta di azioni significative»

La pandemia ha reso evidenti le falle del sistema sanitario e la necessità di una medicina territoriale ovunque smantellata. A nord come al sud. C’è un rapporto anche con le attività formative?

«Anche nei percorsi formativi il tema della medicina del territorio è un tema importante e che va implementato. È chiaro che il problema è un po’ più a monte, perché la ricostruzione della medicina del territorio è una sfida che questa pandemia ha reso assolutamente urgentissima. E più che una sfida è un obiettivo ormai ineludibile».

Sanità in Calabria, da dove ripartire?

«Il tema per la Calabria non è solo la Sanità. Ma è consentire alla regione di avere finalmente delle infrastrutture insieme un tessuto sanitario al servizio dei cittadini calabresi, così come deve essere e come costituzionalmente garantito. Questo vale per tutto e anche per la formazione che ha visto emigrare intere generazioni. Tutta la filiera deve essere ricostruita: dalla formazione al tessuto produttivo, per evitare la desertificazione di capitale umano che la Calabria, da secoli, subisce. Serve una sorta di risveglio del popolo calabrese e una richiesta forte di azioni significative per sostenere questa magnifica regione».

Lei ha dichiarato ad ADNKronos, che un punto importante del suo programma è la parità di genere. Voglio mettere in campo - ha detto - il 'fattore D', ovvero lavorare per l'inclusione di una leadership femminile.

«Le donne devono avere pari opportunità per pari capacità: il curricula, l’esperienza, il valore. Le donne devono poter dare il loro contributo ai massimi livelli. Il valore D è il valore della capacità del femminile di lavorare in squadra, di essere inclusive, capaci di condividere un metodo e gli obiettivi. Non è un caso che spesso, nel momento di crisi, le gestioni femminili siano quelle vincenti. Spero che questa mia elezione sia un segnale per le più giovani: devono sapere che ce la possono fare».