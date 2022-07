La Don Chichiotte che crede nel bene comune

Andare oltre proponendo anche la partecipazione ai momenti formativi proposti da Fqts?

«A Fqts ci siamo iscritti nel 2021. A me è piaciuta l’idea di poterlo fare come direttivo attraverso un corso che riguardava gli enti del terzo settore. Mi stimolava l’idea di partecipare insieme perchè sino ad allora avevo cercato in grande solitudine di portare avanti un’altra idea, in aggiunta a quello che già facevamo, che era quella di coniugare le attività del nostro fare comune nella visione più ampia del cambiamento sociale. Ci avrebbe aiutato a essere più utili comprendere che le cose si possono fare cose ma solo se siamo insieme. Nel tempo siamo rimasti in pochi perché qualcuno si è ritirato in quanto non ha condiviso o magari anche perché non ha ritenuto opportuno mettersi in gioco, non saprei. È comunque stato un grande stimolo per tutti noi. Per me personalmente, poi, è stato modo per condividere di più il mio sentire rispetto al cambiamento sociale, dare maggiore attenzione al territorio e alla comunità, utilizzando la formazione per un’apertura più collettiva a questa progettualità. Oggi stiamo lavorando sull’essere innovativi, guardare alla co-programmazione e alla co-progettazione. Non è successo alcun miracolo, ma siamo sulla strada del cambiamento, faticosa ma pina di soddisfazioni anche personali per ognuno di noi».

Tutto questo avviene in Calabria, una regione per nulla facile da tanti punti di vista....

«Cominciamo a dire che la Calabria è una realtà in cui c'è un enorme gap culturale. Rispetto al Nord, per esempio, abbiamo meno persone propense a fare associazionismo, anche se le realtà sono numerose. Poi, il tema dei beni comuni, abbiamo provato a portarlo in associazione, ma ancora oggi non riscuote grande interesse perché ognuno è abituato a guardare il proprio orticello, il proprio privato. Da questo punto di vista si è in ritardo perché la Regione Calabria è sempre vissuta di assistenzialismo,quindi anche le politiche pubbliche ne risentono. Siamo ancora con gli assegni, con i contributi dati a pioggia, e non certo per risolvere i problemi. Anche le associazioni hanno questa idea della pubblica amministrazione, infatti vivono grazie ai contributi del Comune e della Regione. E l'ente pubblico non ha alcun interesse a cambiare le cose perché legato alle logiche elettorali».