Dalla Cosa Nostra alla Cosa Nuova

In una recente intervista, il giornalista le chiede: “C’è una borghesia che sta in silenzio di fronte al malaffare?”, alludendo a una borghesia che sarebbe vittima e intimorita. Invece, lei chiarisce che “qui c’è gran parte della borghesia che trova da un lato una convergenza economica con la mafia e, dall’altro, ne condivide la cultura, la mentalità. Una borghesia della quale fa parte anche la politica che chiede voti in cambio di favori. Un comportamento attivo, altro che silenzio”. Qui c'è una coabitazione di interessi, nel turismo, nei servizi.



Le mostro uno schema che rappresenta Cosa nostra al centro di un blocco sociale transclassista che va dagli strati sociali più bassi a quelli più alti: l’upperworld, la cosiddetta “borghesia mafiosa", di cui parlo dai primi anni ’70 del secolo scorso. Il rapporto è organico. Prova ne sono gli investimenti nell’eolico dove ci sono funzionari e consulenti competenti che non vengono da Cosa Nostra, ma sono esponenti della borghesia, professionisti, imprenditori in grado di realizzare la produzione di energie rinnovabili. Non è un problema di vicinanza, quanto di vera convergenza tra la borghesia legale e la borghesia mafiosa che spesso ha il ruolo di finanziamento e di esecuzione del progetto. Come dicevo, i rapporti con l'Europa per i fondi europei chi li crea? Sicuramente personaggi che hanno competenze e ruoli adeguati. Loro non ci arriverebbero mai.





Victor Matteucci. C'è una specie di linea di confine, una zona grigia di collaborazione attiva, in particolare nel settore dei servizi, nel turismo, nella distribuzione, per esempio nei centri commerciali e in tutti quegli ambiti in cui il lavaggio del denaro sembra più facile. La mafia dispone di un capitale liquido che magari gran parte della borghesia imprenditoriale non ha. In numerosi casi, molti borghesi professionisti, commercialisti, avvocati che hanno una attività magari limitata trovano nei rapporti con la mafia possibilità di avere accessi a nuovi redditi. Soprattutto perché assumono il ruolo di mediatori tra enti locali e imprese mafiose o tra aziende legali ed esponenti mafiosi.





Umberto Santino. I rapporti possono essere di vario tipo, però in larga parte sono organici con un ruolo di progettazione di attività intestato a soggetti di borghesia mafiosa. Per esempio, Provenzano aveva un ruolo fondamentale nella sanità e non avrebbe potuto senza i medici imprenditori. Un esempio? "Villa Santa Teresa" di Bagheria, in cui l'intervento della prostata costava tantissimo e i soldi li trovava l’allora presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro. Provenzano, al quale faceva capo una serie di imprese per le forniture, credo che neppure capisse di che cosa si trattava.

Tornando al tema della borghesia mafiosa…

Umberto Santino.La borghesia mafiosa non è una novità degli ultimi anni, I “facinorosi della classe media” che si arricchiscono e comandano esercitando “l’industria della violenza” di cui parlava Leopoldo Franchetti nell’inchiesta privata sulla Sicilia, condotta assieme a Sidney Sonnino nel 1876, era già borghesia mafiosa. E lo è la borghesia dominante in Sicilia dagli anni ’50 del secolo scorso, di cui parlava l’economista e politico Mario Mineo. Sono queste le basi della mia analisi, che cerca di coniugare aspetti tradizionali e aspetti innovativi, che possono essere reciprocamente funzionali. Ho fatto prima l’esempio di Cinisi, dove la signoria territoriale, tradizionalmente esercitata attraverso l’estorsione, era funzionale al traffico di droga. Negli ultimi anni alcuni studiosi hanno individuato nell’estorsione l’attività costitutiva del fenomeno mafioso, considerato come “industria della protezione privata. In realtà l’estorsione rappresenta la dimensione statuale. Abitualmente è un'imposta nel senso che “mi devi pagare per riconoscere la mia statualità”, a volte si presenta come una tassa cioè un “do ut des”, in pratica si paga il prezzo della protezione. Recentemente è emersa una realtà che porta a scoprire che pagano anche un mafioso familiare. Per esempio, allo Sperone, ci sono casi in cui pagano il mafioso che hanno in famiglia perché in cambio porta a casa l'eroina da mettere nelle bustine. Pure i bambini vengono coinvolti, l'economia reale è questa. Si potrebbe dire: nel sistema illegale, contrariamente all’economia capitalistica legale, l’assunzione del singolo lavoratore sarebbe sostituita dall’assunzione di tutta la famiglia, un retaggio dell’economia patriarcale rurale.