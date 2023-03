Il prete che tiene testa alla ‘ndrangheta facendo comunità

È il 1976 quando comincia l’avventura che poi porterà Don Giacomo a fondare la comunità “Progetto Sud”.

«Entro in contatto con delle persone in carrozzina che rimanevano chiuse nella loro abitazioni. Per un anno ho dormito, pranzato e cenato con loro, andando e venendo dalla Calabria per creare una realtà che servisse loro per non essere ricoverati nei quattro manicomi distribuiti in tutta la Calabria, in cui potevi trovare ricoverati anche milleduecento persone. Allora non esistevano i servizi territoriali, non c’era niente in Calabria se non questi mostri di ricoveri. Le chiamavano le anticamere della morte. Dovevi emigrare anche perché i genitori spesso erano anziani e si preoccupavano del dopo. Ho, così, pensato che potesse funzionare solo una comunità che progetta. Ecco perché “Progetto Sud”, per aiutarli a guardare in prospettiva la loro vita, per aiutare i giovani a non emigrare. Una comunità nella quale si crescesse anche professionalmente. Le persone, infatti, hanno cominciato a studiare, abbiamo formato e coltivato terapisti, psicologi, operatori psicomotori, educatori ed educatrici. Un progetto per le persone diversamente abili che si univano per costruire attorno al concetto che l’abilità diversa è diversa, proprio per questo va valorizzata. Lavoriamo anche per aiutarli a stare a casa loro. Penso ai ragazzi con autismo che stanno con noi di giorno, ma la sera tornano nelle loro abitazioni».

Un progetto che ha trovato ampio consenso sociale, ma non certo dalla malavita locale i cui sonni da un certo momento in poi non sono stati più tranquilli. Accade, infatti, che in quegli anni, a Lamezia Terme, viene sequestrato il palazzo dei Torcasio, una delle famiglie più potenti del territorio. Alla ricerca di una struttura per le attività da portare avanti, il Prefetto propone a don Giacomo Panizza una palazzina, distante pochi metri dalle abitazioni dei mafiosi a cui era stata sequestrata. Don Giacomo accetta subito perché la comunità ha bisogno di una casa dove vivere e lavorare. Purtroppo, però, per accedere al bene bisogna citofonare sempre ai vecchi proprietari e i Torcasio non possono accettare questa ingerenza, a maggior ragione considerato che, per loro, i disabili non sono persone ma “scarti”. Cominciano, quindi, le ritorsioni e anche le minacce personali al prete che, nonostante tutto, non accusa alcun cedimento. Anzi. Inevitabile, però, la scorta.

«Me l’hanno imposta a causa di alcune intercettazioni ambientali. Io, però, non riuscivo ad accettarla. Quando dicevano che mi volevano uccidere, rispondevo stupefatto, non credevo nella serietà dei mafiosi. Oggi ho un programma di protezione che mi tutela quando mi sposto, anche dentro una delle comunità in cui dormo».