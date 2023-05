«Quando la protezione speciale la tolsero a me»

Il progetto era quello di restare in Svizzera o c’era la speranza di tornare un giorno in Kosovo?

Superata la normale salita, l’unico desiderio era quello di integrarsi nel più breve tempo possibile. Andammo subito tutti a lezione di italiano. Per noi iniziò la scuola. Poi un giorno io e mai sorella ci presentammo all’oratorio di Ligornetto, un piccolo centro a due chilometri da Stabio. Chiedemmo di poter giocare con loro. Ci accolsero benissimo.

E per lei ci fu il colpo di fulmine con l’atletica.

Mi piaceva correre, mi divertivo, mi faceva star bene. Iniziai a partecipare alle gare del Ticino. E spesso vincevo. Al calcio non ci pensavo, anche se mio padre giocava in una squadra amatoriale ed io talvolta lo andavo a vedere. Ma non sognavo di diventare calciatore.

La scintilla verso il pallone quando scocca?

Un giorno durante l’intervallo a scuola, un mio compagno mi invitò a fare una partita con una squadra allenata dal padre. Gli dissi di sì, ma non avevo nemmeno le scarpette con i tacchetti. Fui l’unico a giocare con le scarpe da ginnastica. Morale della favola, segnai due gol, ma soprattutto provai un’emozione fortissima, diversa e più intensa di quella assaporata con l’atletica.

Quindi, la scelta è fatta.

Non ancora. Mia madre avrebbe voluto che non continuassi con il calcio. Il primo giorno di allenamento pioveva, tornai a casa con la tuta sporca e bagnata. Non avevamo una lavatrice tutta per noi; era in comune con altre famiglie, si dovevano fare i turni. Io invece continuai, anche grazie a Roberto Vignati, uno dei miei primi allenatori. Alle spalle c’era una società, al lavaggio e al resto avrebbero pensato loro. Ma non lasciai l’atletica. Per diverso tempo ho portato avanti tutte e due le attività. E questo mi è servito molto per la mia formazione sportiva.

Tutto scorre bene fino al dicembre 1995 quando per voi arriva il provvedimento di espulsione.

Una botta tremenda. Eravamo tutti seduti sull’unico divano di casa. Per la prima volta vedemmo la tristezza negli occhi dei nostri genitori. Fecero fatica a dirci che era arrivata la lettera dell’espulsione. Entro tre mesi avremmo dovuto lasciare la nostra nuova casa, la scuola, gli amici. Tutto. Dopo cinque anni. Così era stato deciso dalle autorità svizzere. Io piansi. Anzi, piangemmo tutti.

Cosa è che le faceva più male?

Tra tutti i motivi di dispiacere (e ce n’erano tanti), sentivo forte l’ingiustizia alla base di quel cartellino rosso. Perché? mi chiedevo. Siamo arrivati qui da profughi, abbiamo sposato le abitudini, lo stile di vita, la lingua del paese che ci ha accolto. Abbiamo sempre rispettato le leggi. Ci siamo intergrati perfettamente. Perché allora l’espulsione? Certo, anche se avevo solo dieci anni, percepivo il clima di pregiudizio che si iniziava a diffondere per i kosovari e gli albanesi. Ma continuavo a chiedermi il perché di quella decisione così assurda, che non teneva di conto della realtà della nostra famiglia>.

Sapeva che alcuni vostri connazionali erano già stati rimpatriati?

Sì, ma erano casi di persone che avevano tenuto condotte non adeguate dal punto di viste legale. È chiaro ed è anche giusto che se fai danni, ne subisci le conseguenze. Stop. Noi ci siamo impegnati da subito per adeguarci al nuovo contesto. Vado in un paese nuovo e faccio di tutto per inserirmi. Capita, invece, che gli immigrati talvolta facciano fatica ad integrarsi, magari costituendo delle piccole comunità nel paese che li accoglie. Non si aprono, stanno per conto loro>.

Per voi è stato l’esatto contrario

Proprio così. Ci siamo adattati con consapevolezza e rispetto alla nuova realtà, alla cultura, alle abitudini degli altri. Per me è stata una lezione fondamentale che mi è tornata utile durante tutta la mia carriera, specie quando ho giocato con i tedeschi dell’Amburgo e con gli inglesi del West Ham. Una grande ricchezza, che mi ha portato tra l’altro, a conoscere e parlare cinque lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e albanese.

Poi, per fortuna, arriva il Var e il cartellino rosso viene cancellato. Che successe?

Per prima cosa intervenne il gruppo sportivo di Ligornetto attraverso una raccolta firme che servì per ottenere una permesso temporaneo di ulteriori tre mesi. La svolta decisiva ci fu grazie al calcio. Ricordo che fui convocato per la selezione del Ticino. Con me c’era anche Simone Pedrazzini, figlio di Alex, consigliere di Stato e Granconsigliere ticinese. Fu lui che prese a cuore la mia situazione. Si attivò e finalmente alla mia famiglia fu riconosciuto il permesso B, quello permanente.

Un gran bel gol

Soprattutto perché riconosceva l’importanza dell’effettiva integrazione, rispetto ai criteri di altra natura, rendendo giustizia alla buona condotta dell’immigrato. Per noi ovviamente fu una festa ed un sollievo. I miei non hanno mai mancato di ringraziare il signor Pedrazzini che purtroppo è mancato nel 2021.

E lei poi ha indossato la maglia della Svizzera

Un gesto di riconoscenza verso il paese che mi ha adottato. Ho fatto un po’ fatica all’inizio, anche perché il clima attorno alla Nazionale era ancora quello della Old School, prima di aprirsi alla visione multietnica. Ho giocato più di ottanta partite con la divisa rossa della Svizzera. E tutto questo mi ha fatto sentire appagato.