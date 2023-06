«La filantropia secondo noi»

Questa intervista fa parte di una serie di ritratti di filantropi, proposta nel magazine di aprile, intitolato Fondazioni Spa, un vero rapporto sulla filantropia corporate in Italia, e che potete ancora acquistare qui. Di seguito la versione estesa.

De Agostini è uno dei marchi più popolari d’Italia. Generazioni di Italiani hanno studiato sui suoi immaginifici atlanti geografici o hanno composto, con pazienza, enciclopedie a fascicoli. Altre, più giovani, hanno divorato libri per ragazzi, narrativa, viaggi.

Novara, la dinamica città piemontese ai confini con la Lombardia, è stata per anni nota per essere soprattutto la città di questa corazzata del sapere. Un gruppo – che nel tempo ha diversificato le proprie attività di business – da sempre espressione di una famiglia, i Boroli-Drago, che lo guida dal 1919. Dal 2007, però, al nome di De Agostini è associata anche una fondazione di impresa e di famiglia, una delle più dinamiche e con un’erogazione o un investimento annuale rilevante, 1,5 milioni, che lo statuto stesso, voluto dal presidente emerito del Gruppo De Agostini Marco Drago, impegna all’utilizzo completo. Incontriamo Chiara Boroli (a sinistra nella foto di apertura, ndr), che è stata il primo segretario generale e che oggi è la presidente, assieme al segretario generale attuale, Marcella Drago (a destra nella foto, ndr), nel bel palazzo del Gruppo, praticamente dinnanzi all’Accademia di Brera a Milano.

Presidente Boroli, cosa vi ha spinto a creare la fondazione?

C.B. L’idea di Marco Drago, presidente di De Agostini nel 2007, era stata di un impegno del Gruppo: costituire una fondazione che avesse un patrimonio proprio e una propria disponibilità di erogazione, che comunque dipendesse dall’azienda, dalla capogruppo, e che potesse restituire al territorio parte del valore generato dal Gruppo De Agostini. Un’idea condivisa da tutta la famiglia al 100%.

Vi dedicaste a che cosa?

C.B. Al mondo della disabilità infantile, sui cui c’era stato in precedenza un impegno importante della nostra famiglia.

C’era un motivo particolare?

C.B. C’era un’attenzione fin dagli anni ’90 in azienda, rispetto a un’associazione di Novara, che avevamo sostenuto, aiutato anche a crescere e a modificarsi. La disabilità era, in quegli anni, un tema molto sentito e c’era un’attenzione forte sulle nuove forme, come l’autismo. Una scelta di famiglia, direi, ma anche aziendale di concentrare, in una fondazione, tutto quello che prima era gestito come erogazione liberale. Volendo in questo modo razionalizzare gli interventi per renderli più efficaci, affacciandosi su un mondo che era poco evidente, poco organizzato. Il legame con tutto il Gruppo e con la famiglia è stato da subito molto stretto.

Azienda, famiglia, fondazione: come stanno insieme questi tre elementi?

C.B. La famiglia ha costituito la fondazione legandola indissolubilmente all’impresa. Naturalmente la fondazione è indipendente dalle scelte dell’impresa e opera in autonomia, con un proprio consiglio, che riferisce alla holding.

Di questo inizio, custodisce un ricordo particolare? Un’immagine?

C.B. Era marzo del 2007, c’erano molti aspetti burocratici da sbrogliare e di questo Terzo settore non conoscevamo quasi nulla, salvo che le sue linee fondamentali: è stato un affaccio a un mondo nuovo. Tant'è che abbiamo voluto, soprattutto all'inizio, confrontarci con tante altre fondazioni, come prima cosa. Abbiamo chiesto di capire gli altri. Sin dalla sua costituzione abbiamo poi aderito ad Assifero, l’Associazione italiana delle fondazioni e degli enti filantropici, di cui oggi sono vicepresidente vicario e che è stata per noi un punto di incontro davvero importante.

Lei che esperienza professionale aveva?

C.B. Quando Marco Drago mi chiese di occuparmi della fondazione, ero stata, fino ad allora, la responsabile delle relazioni esterne del Gruppo, dopo aver ricoperto varie posizioni in varie aree: praticamente dopo la laurea ho sempre lavorato in De Agostini.

E anche la fondazione ha quindi fatto la sua gavetta.

C.B. In un certo senso. Come accennavo, abbiamo costruito un rapporto con le più importanti fondazioni dell’epoca, per capire, come muoversi. Per capire e confrontare meccanismi, direzione da prendere. Per esempio, abbiamo escluso di dover lavorare per bandi ma di ragionare sempre per conoscenza diretta delle problematiche e delle realtà da coinvolgere. Relazionandosi con i propri territori, a cominciare da Novara e Milano. Da allora siamo andati avanti così, selezionando via via i partner, tendenzialmente scegliendo sia i progetti che ci vengono sottoposti, sia le associazioni o gli enti con cui collaborare.

Che valutate voi?

C.B. Sì, avendo il background aziendale di De Agostini, abbiamo pensato subito di averne le capacità. Il che ha significato, a rovescio, fornire ai nostri interlocutori di Terzo settore, non solo un aiuto economico, ma anche una collaborazione attiva. La nostra logica è sempre stata nel mettere le basi di una collaborazione, offrendo anche l’esperienza per valutare i progetti non tanto ex-post ma ex-ante. Per esempio…

Per esempio?

C.B. Per esempio uno dei nostri primissimi interventi fu a favore di Fondazione Cometa di Como, allora associazione (la realtà impegnata nell’accoglienza di minori, ndr), insieme alla Fondazione Oliver Twist. C’era da realizzare una scuola professionale, a cui donammo 500mila euro, a fronte di un budget annuale di allora, che era di 1 milione: fu un investimento rilevante e “di cuore”, ma appunto la conoscenza approfondita del progetto e di quelle realtà, che riuscimmo stabilire, fu decisiva.