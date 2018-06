La terrazza del mio ospedale? L'ho progettata con gli occhi

Sono le parole che Francesco Saporito, 48 anni, paziente affetto da SLA e curato dal Centro Maugeri di Mistretta, ha scritto con gli occhi, grazie cioè a un macchinario di riconoscimento oculare, in occasione dell’inaugurazione, stamane, della terrazza realizzata con la vendita dei suoi libri.

Francesco, ricoverato periodicamente nel Centro che si trova nella struttura dell’Ospedale SS. Salvatore, aveva espresso il desiderio di realizzare la balconata, per rendere più confortevole il soggiorno di pazienti e familiari in arrivo da tutta la Sicilia, essendo uno centro di riferifemento regionale per la SLA. Francesco aveva lavorato a realizzare la sua aspirazione, destinando a questo fine i ricavi della vendita di un libro di poesie, SLA NCI per la ricerca, edito da Pungitopo di Patti (Me).

Questa mattina, a meno di un anno dalla prima progettazione e dalla richiesta di autorizzazioni, Francesco ha potuto vedere coronato il suo sogno: la terrazza è stata aperta al pubblico dopo un taglio di nastro a cui ha presenziato lui stesso con i suoi familiari ed amici, assieme al sindaco di Mistretta, Liborio Porracciolo, il medico responsabile della Maugeri in Sicilia, Domenico De Cicco, il neurologo e direttore del Centro SLA, Paolo Volanti.