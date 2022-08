La storia di Yeman, un oro che vale doppio

Ha conquistato due podii agli Europei di atletica leggera che si sono chiusi ieri in Germania, in un crescendo entusiasmante: dapprima la medaglia di bronzo nei 5.000, poi l’oro nei 10.000 con un tempo di 27’46”13. Oro, come i grandi Cova, Mei e Antibo che in passato lo avevano preceduto in questa impresa. Yeman Crippa, originario di Dessiè (Etiopia), da anni è italiano a tutti gli effetti, in virtù dell’adozione internazionale che lo ha salvato da un orfanotrofio di Addis Abeba e verosimilmente da una vita di stenti in un Paese che era martoriato dalla guerra civile. Nato nell’ottobre del 1996, è arrivato in Italia quando aveva appena 5 anni. La generosità e l’amore di una coppia di milanesi, Roberto e Luisa Crippa, gli hanno permesso di cominciare un’altra vita. Quando ha mostrato raggiante la medaglia conquistata sulla distanza più lunga, i suoi genitori hanno gioito per lui. In pista, ha controllato l’allungo del norvegese Mezngi (originario dell’Eritrea) e poi, negli ultimi 400 metri, ha sferrato un attacco che ha scatenato l’entusiasmo e l’ovazione del pubblico presente all’Olympiastadion di Monaco di Baviera e milioni di telespettatori che si trovavano incollati di fronte alla tv.

«Mi sento fortunato ad essere stato adottato», ha raccontato dopo la nuova impresa, con quel suo consueto sorriso contagioso. «Questa, in fondo, è la mia seconda vita. In Etiopia mi aspettava un’esistenza misera, da orfano in orfanotrofio, non avevo idea di come sarebbe andata a finire. I miei genitori adottivi mi hanno dato una possibilità: una vita normale, un tetto, la scuola, l’atletica. Sono partito dal nulla. Avere dei vestiti e dei libri di scuola in Trentino era già tantissimo. I miei compagni avevano tutto. Io non ho mai avuto né giochi né vestiti comprati, mai avuto cose materiali. Io e i miei fratelli ci siamo sempre dovuti meritare tutto, ma va bene così. Ho imparato a soffrire, a sacrificarmi, a lavorare con determinazione per un risultato. Il mezzofondo, in confronto, mi è parso quasi facile».

Yeman (il suo nome completo è Yemaneberahn) ha un fisico estremamente asciutto, come la quasi totalità degli abitanti dell’Etiopia centro-settentrionale cresciuti tra gli altopiani di quella terra. È stato adottato insieme a un fratellino e a sei cugini. La coppia milanese si era trasferita tra i monti del Trentino Alto Adige, dove i bambini sono diventati adulti. Oggi, sono tutti indipendenti: ognuno di loro insegue i propri sogni. La storia di Yeman, tuttavia, è emblematica di un crescente fenomeno che si sta registrando in Italia, dove lo sport (in particolare l’atletica leggera, che vanta numerose discipline) mostra numerosi ragazzi nati in altri continenti, in particolare quello africano, diventati nel frattempo italiani. A differenza della Francia, che con la sua politica espansionistica ha accolto nei decenni i figli dei Paesi colonizzati, qui si parla di migranti fuggiti da guerre, carestie, miseria, violenze di ogni genere.