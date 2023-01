L’olio che profuma di Mediterraneo

Una storia familiare che sa di buono, quella che arriva attraverso un olio che racconta di una terra, la Calabria, secondo produttore nazionale ma anche tra i primi quattro o cinque a livello mondiale, nella quale ci sono aziende che lavorano per trasmettere valore attraverso il sapore della tradizione. Come Pata, fedele a sé stessa da ben quattro generazioni.

«Le nostre radici affondano in un passato lontanissimo perché l’azienda risale al 1910 - aggiunge l'amministratore - e questa è una delle ragioni per la quale abbiamo valorizzato nel marchio dell'azienda la sua storicità e la sua caratterizzazione familiare. Nasciamo producendo olio per gli altri imbottigliatori, poi però ci evolviamo nel settore e da 20 anni a questa parte lo imbottigliamo noi il nostro prodotto».

Un territorio, quello in cui l’azienda è radicata, a forte vocazione olearia, che ha dato l'opportunità di aumentare la base produttiva attraverso la costruzione di una filiera che si estende su tutta la dorsale appenninica, quindi da nord a sud della Calabria. Un processo nel quale ci si preoccupa della giusta coltivazione degli uliveti e del corretto conferimento delle olive. Si parla, poi, di buone pratiche nel momento in cui l’azienda lavora in auto sostenibilità energetica.

«Qui si apre un altro capitolo ancora della nostra storia – prosegue Pata – perché, per sopperire alle esigenze energetiche, 15 anni fa ci siamo resi autonomi autoproducendo energia. Abbiamo alzato l'asticella dell'impatto ambientale attraverso un impianto di fitodepurazione degli scarti liquidi. Non impattiamo minimamente con la nostra produzione perché, da un lato produciamo l’energia mentre dall’altro fitodepuriamo i reflui liquidi del frantoio. A valle dell'azienda abbiamo uno stagno con delle alghe che per noi fanno un lavoro semplicissimo. All’inizio era un impianto innovativo, ma lo è ancora oggi perché non è una pratica diffusissima. In Calabria credo ci sia solo un'altra azienda. Non c’è alcuna innovazione tecnologica, è un percorso semplicissimo nel quale le alghe si nutrono dei nostri scarti. Un processo anche molto virtuoso dal punto di vista economico perché non ci sono trasporti, non c’è inquinamento, non si sono fiumi che soffrono per la nostra esistenza. Produciamo anche bellezza perché le alghe si possono ammirare in questo splendido stagno; tutto molto bello soprattutto se si pensa al lavoro che svolgono».