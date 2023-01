Quelle cento lettere a detenuti sconosciuti

Alcune tra le lettere più intense sono state lette durante il mese di dicembre nel programma radiotelevisivo Liberi Dentro di Eduradio&Tv, seguito potenzialmente da 750 detenuti della Casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna sui canali televisivi regionali.

E tra le magie del tutto inaspettate compiute da questa iniziativa, una lettera è arrivata da un’altra Casa Circondariale, da Teramo, oltrepassando muri invalicabili e conferendo alle parole il potere di unire e riconoscere. “Sono già due anni e mezzo che sono recluso, alla prima esperienza carceraria. Vengo da una famiglia molto unita che aspetta la mia uscita, strappato ad una vita quasi normale all’età di 65 anni. Dopo un periodo di sbandamento, con un grande sforzo di volontà ho preteso di riprendermi le redini della mia vita in questo spazio ristretto, dedicandomi alla lettura e poi allo studio. A quel punto la mia mente è uscita fuori dalle sbarre e ha incominciato a fare progetti”.

In risposta a quello che è andato delineandosi come un dialogo aperto che ha sorvolato le leggi del tempo e dello spazio, Fabrizio ha scelto di fare dono a Parlami Dentro di una lettera scritta nel 2009 indirizzata al suo datore di lavoro, che lo ha aspettato e ha mantenuto il suo posto dopo 20 anni di reclusione. “È bello che qualcuno si ricordi di me che vivo un particolare momento della vita. Vorrei continuare con il mio lavoro, il mio obiettivo è il riscatto. Le mie tante sofferenze mi hanno consentito di scindere il bene dal male. Ho pensato che l’unico modo per rispondere ad una società in crisi, spesso priva di senso, fosse quello di reagire. Il vostro amore, la tua tenacia e caparbietà sono stati i miei punti di riferimento. Hai dimostrato che si può convivere con persone al di là dei giudizi degli altri in un confronto libero da preconcetti. La cultura è un’arma indispensabile per la conquista della libertà interiore. Grazie per tutto ciò che mi hai insegnato e per il bene”.

Francesco, ex detenuto che oggi ha 60 anni, aggiunge che il bene esiste, che lo si sceglie ogni giorno con pazienza e umiltà, “perché tu hai un valore in origine”.

E Paolo in una lunga lettera di 8 pagine conferma di aver conosciuto Andrea, compagno di cella per un unico mese di detenzione (piombata all’improvviso nella sua vita da onesto ingegnere), tossicodipendente che a dispetto del dolore e della rabbia si è rivelato un amico premuroso, che si preoccupava di tenere la cella pulita per entrambi, gli lavava i vestiti, gli assicurava il pranzo sul tavolo, l’acqua, il pane. E Claudio, che Paolo ha continuato ad andare a trovare sulla sua panchina anche dopo la libertà, portando vestiti caldi per l’inverno, dentro e fuori dagli ospedali.

Parlami Dentro ha il merito di essere stata un’occasione: per esprimere, per ascoltare, per riflettere, imparare. Per riconoscere il diritto ad esistere, ciascuno nella propria verità.

Ha anche il merito della bellezza, intesa come affermazione di vita, come emblema della bontà dell’umanità. Ogni lettera ci ha incoraggiati tutti ad abbracciare questa causa, l’uno nell’altro.