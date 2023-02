Fra Bella ciao, Modugno e PPP, il nostro punk contro Putin

È trascorso un anno esatto dall’invasione russa dell’Ucraina e il mondo si chiede tutt’oggi se la pace sia possibile e quale forma di resistenza adottare perché non siano dimenticati i diritti umani, già abbondantemente violati dal Governo di Putin. Una risposta è nell’attivismo, tanto in Ucraina quanto sotto dittatura russa. Gli attivisti in Russia rappresentano per il regime una spina nel fianco: lo scorso 25 gennaio il tribunale di Mosca ha approvato per esempio la richiesta del ministero della Giustizia di chiudere il Gruppo Helsinki Mosca, un’organizzazione per i diritti umani fondata nel 1976 ai tempi dell’Unione sovietica. Il contributo maggiore degli attivisti in Russia consiste in una contro-narrazione rispetto alle notizie diffuse dalla propaganda: la ong Call Russia per esempio, gestita da esuli russi e volontari lituani, nelle ultime settimane ha realizzato almeno 40 milioni di telefonate nelle case dei cittadini russi, tentando di sradicare le menzogne diffuse dai media nazionali. La repressione del dissenso è però un fenomeno che avviene ancor prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e colpisce indistintamente attivisti, giornalisti, operatori umanitari, ricercatori, artisti e tutti coloro che si oppongono alla violazione dei diritti fondamentali.

Anche la musica degli Arkadiy Kots, band folk-punk formata da attivisti russi in prima linea contro Putin, svilisce il totalitarismo, perché celebra attraverso la memoria partigiana e i canti popolari l’opposizione al regime. Le canzoni degli Arkadiy Kots, oggi in esilio volontario in Italia grazie al supporto di una rete solidale di operatori culturali e accademici, appoggiano apertamente sindacalisti lavoratori, ambientalisti, movimenti lgbtqis2+ e prigionieri politici, tramandando la loro storia in tutta Europa e raccontando che un’altra Russia è possibile.

Come nascono gli Arkadiy Kots?

«La nostra band nasce circa 12 anni fa, ci trovavamo in una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo, sotto dittatura. A un certo punto, mentre parlavamo del contributo dell’arte, della scienza e della filosofia in politica durante un seminario universitario a Nijny Novgorod, siamo stati violentemente arrestati dai militari russi e trattenuti con un gruppo di studenti e attivisti. Quell’evento è stato una miccia e ci ha posti di fronte alla domanda: cosa fare per impedire che la libertà di espressione non sia più minacciata?», racconta Nicolay, frontman del gruppo. Il cantante russo prima dello scoppio della guerra lavorava come ricercatore in Dacia ed è riuscito a fuggire, oggi è in attesa di protezione internazionale perché arrestato tante volte come attivista in Russia. Senza il riconoscimento del visto, rischia di essere mandato in prima fila in Russia al fronte, a combattere per il Paese contro cui ogni giorno si schiera nelle sue canzoni. Suo figlio ha 27 anni ed è in Turchia, anche lui non voleva partecipare alla guerra in Ucraina, così è riuscito a scappare a Istanbul, ma non ha il visto europeo e Nicolay non sa quando potrà rivederlo. A soffrire i controlli dell’Fsb, il servizio di sicurezza erede del Kgb sovietico, è soprattutto il mondo accademico. Secondo i dati di Ovd-Info, organizzazione russa indipendente fondata nel 2011 per la tutela dei diritti umani e per il supporto a prigionieri e perseguitati politici, che monitora la persecuzione dei dissidenti in Russia, dal 24 febbraio 2022 sono 19.586 i detenuti per le proteste antibelliche e 449 i sospettati e condannati per reati contro la guerra.

Come siete arrivati in Italia, quant’è stata importante la rete di solidarietà in Italia?

«Avevamo già dei progetti attivi qui in Italia, a livello nazionale e internazionale, permettendoci di trovare aiuti in ambito accademico, ma anche grazie alla rete della scena musicale. Per esempio, grazie al gruppo Assalti Frontali, pionieri del rap politico italiano e attivisti fin dai primi anni ‘90, abbiamo trovato un’ancora per esibirci anche in Italia. Inoltre i centri sociali del Paese, le case e gli edifici occupati ci hanno offerto un sistema di protezione e di connettere la nostra sofferenza con quella di altre persone. Ecco perché la nostra musica e il nostro impegno non sono rivolti solo ai connazionali russi, ma a tutte le persone che cercano di sopravvivere qui in Italia. Non siamo solo la voce dei russi».

I vostri familiari sono qui in Italia?

«La moglie di Kirill, membro del gruppo, è una documentarista che ha fatto film molto importanti sui movimenti contro Putin come Winter go away, presentato a Locarno Film Festival, e Songs of Abdul proiettato a Venezia, in questo periodo sta finendo il suo ultimo film che parla della situazione di un’artista russa esule, ora è in Belgio. Il loro secondo figlio è nato infatti 5 mesi fa proprio in Belgio». Il primo figlio della coppia invece è a Mosca, ha 19 anni e anche lui e sta cercando di scappare. Un altro componente degli Arkadiy Kots, Oleg ha invece i nonni in Russia, che dopo la Seconda Guerra Mondiale rivivono un’altra guerra.