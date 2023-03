Siria e Libano: una crisi umanitaria sulla pelle dei minori

I profughi invisibili



Il Libano ospita, ufficiosamente, due milioni di profughi siriani. L’ultima stima dell’Unhcr risale al 2015, ma la guerra in Siria continua ancora oggi a fare profughi oltre che vittime. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha smesso di registrarli. Per capire fino in fondo il peso di questo numero bisogna guardare ad un altro dato, quello dei cittadini libanesi, che ormai non raggiunge i quattro milioni di abitanti, ma anche in questo caso ci muoviamo nel campo delle stime: l’ultimo censimento della popolazione libanese risale al 1932. La maggior parte dei siriani in Libano non è riconosciuto dal governo, che non ha mai firmato la convenzione di Ginevra sui profughi, dunque non riconosce lo status di rifugiato, per questo non ci sono campi profughi strutturati. Ma oggi in Libano non esiste neanche più un governo. Una volta il Paese era chiamato la Svizzera del Medio Oriente. Le cose hanno iniziato a cambiare con la guerra civile tra il 1975 e il 1990, e poi il conflitto con Israele nel 2006.