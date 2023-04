Noi, malati Fabry, chiediamo consapevolezza. Cantando Arisa

La strada dello screening neonatale

«Oltre ai problemi renali, poi iniziarono quelli cardiaci. Assumo immunosoppressori per poter mantenere l’organo trapiantato “in vita”. Vivere con questa patologia in un mondo in cui - come per altre malattie rare - non se ne ha la consapevolezza non è affatto facile. Questa patologia è molto soggettiva e ci sono alti e bassi. Si convive sempre con un senso di spossatezza. Non si può pretendere di fare passeggiate con le temperature calde: il corpo tende a riscaldarsi e mai a raffreddarsi, a meno che non lo si faccia artificialmente. Con le temperature fredde», prosegue, «il corpo si raffredda e bisogna scaldarlo artificialmente. Le partite a pallone sono un sogno. È capitato che il mio medico di famiglia chiamasse me se qualche paziente manifestava dei sintomi simili a quelli riconducibili alla malattia di Fabry», continua.

«È importante coinvolgere le istituzioni e l’opinione pubblica nella sensibilizzazione dei sintomi di questa patologia, per farla conoscere il più possibile, per una diagnosi precoce fondamentale sia per evitare danni gravi ai pazienti sia per un risparmio della spesa pubblica. Una persona che fa prevenzione rappresenta una convenienza per il Servizio Sanitario Nazionale. La città di Bari ha iniziato lo screening neonatale per le malattie rare, tra le quali la malattia di Fabry. È indispensabile fare prevenzione».

Secondo un’indagine sulla qualità di vita dei pazienti con malattia di Fabry condotta nel 2018 da Aiaf, in collaborazione con Crea Sanità, i costi diretti, cioè legati alla fruizione e all’accesso diretto ai servizi sanitari, si stimano mediamente intorno ai 583 euro annui e quelli indiretti intorno ai 4mila annui.

«Non siamo molto tutelati. Io sono in prima linea sia come paziente sia nella sensibilizzazione. Solo ultimamente si sta aprendo un po’ l’orizzonte alle malattie rare, molte di esse non sono riconosciute. Io ho l’invalidità perché ho un trapianto, non per la malattia di Fabry. In realtà, è venuta prima la malattia e poi il trapianto», afferma F.M. «Quando sono andato ad effettuare l’ultima visita di revisione all’Inps per l’invalidità, i medici sono andati a vedere su internet cos’è la mia malattia. Deve esserci più formazione nel personale medico e sanitario. Mi ha stupito che nella relazione finale di invalidità hanno riconosciuto la malattia come danno d’organo. In realtà, è una malattia che crea danni multiorgano. Non basta avere la malattia di Fabry per poter decretare l’invalidità, ci devono essere altri problemi a livello fisico: se una persona è portatrice sana o agli esordi non viene riconosciuta l’invalidità. Io che sono trapiantato renale», continua, «vengo rimborsato per le spese che sostengo quando mi sposto per i controlli, chiunque va a fare le visite in un centro ospedaliero non ha alcun rimborso. Chi dalla Sicilia si deve spostare in Veneto o in Piemonte per i controlli deve sopportare alte spese. Chi non può permettersele non si cura».

Un passo avanti per aumentare la conoscenza della malattia di Fabry è stato anche la realizzazione dell’episodio speciale Un amico raro della serie animata Leo da Vinci, nato dall’idea di Aiaf, premiato nella categoria Miglior campagna di comunicazione, realizzata da non professionisti, nell’ambito della IX edizione del Premio OMaR 2022, dedicato alla comunicazione sulle malattie rare.