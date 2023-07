Google news senza stampa locale

Bruxelles ha condannato il motore di ricerca americano a ritirare le informazioni provenienti dalla stampa francofona e germanofona distribuita in Belgio.

Il servizio belga di Google News da oggi è orfano della stampa locale: il tribunale di Bruxelles ha condannato il motore di ricerca americano a ritirare le informazioni provenienti dalla stampa francofona e germanofona distribuita in Belgio. Secondo quanto riportato dalla stampa belga, la quale dà ampio spazio a questa novità, Copiepresse, la società di gestione dei diritti d?autore belgi della stampa francofona e germanofona, rappresentante giornali come ‘Le Soir’, ‘La Libre Belgique’ e ‘La Dernie’re-Heure’, aveva chiesto l?intervento della giustizia per porre fine a questo servizio di Google. Il motore di ricerca individua sui siti dei giornali e delle agenzie di stampa belga notizie e articoli riguardanti il tema richiesto dall’utente e lo offre gratuitamente. Ma Copiepresse ha vinto la causa e la versione belga di Google News dovrà ritirare da tutte le sue pagine, anche dalle copie “cache”, tutti gli articoli, le fotografie e le rappresentazioni grafiche delle edizioni belghe della stampa francofona e germanofona. Se il motore di ricerca non si rispettera’ questa decisione dovra’ pagare un milione di euro di multa al giorno. A questa somma potranno essere aggiunti 500 mila euro al giorno se sulla pagina belga del motore di ricerca non apparira’ il contenuto del provvedimento per cinque giorni consecutivi.Oggi il motore di ricerca pero’ contiene ancora i rimandi ai giornali belgi e la questione, per stessa ammissione della stampa belga, “e’ ben lontana dell’essere conclusa”. Gli avvocati di Google hanno un mese per ricorrere in appello.