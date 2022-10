Lavoro, la disparità di genere più forte al Nord che al Sud

Per completare il quadro, è stato realizzato anche un sondaggio online a mezzo questionario sottoposto a uomini e donne adulti con lavoro retribuito o ritirati/e dal lavoro e raggiunti tramite i canali del Coordinamento Donne e delle Acli e dell’Area Lavoro. L’indagine, realizzata nella primavera-estate del 2022, è stata condotta mediante questionario e ha coinvolto 1.060 persone. Il sondaggio mostra che il divario di genere rispetto ai redditi da lavoro sussiste anche tra lavoratori/trici con caratteristiche simili, presentandosi più alto per i lavoratori e le lavoratrici stabili nel settore privato (dove i redditi delle donne risultano particolarmente bassi) rispetto al settore pubblico (circa 26 punti percentuali), dove i redditi bassi si riducono e le differenze di genere anche. Il massimo divario si registra tra i lavoratori e le lavoratrici non standard, con un divario che supera i 30 punti percentuali. Inoltre, a livelli più elevati di istruzione corrispondono livelli di reddito da lavoro superiori per entrambi i generi, sebbene con le dovute differenze: se, infatti, il 39% degli uomini laureati dispone di redditi superiori ai 2.000 euro, ciò accade solo per il 17,7% delle donne laureate.

L’indagine ha anche evidenziato delle zone grigie del lavoro femminile. Ad esempio, è risultata consistente tra le donne la percentuale di lavoratrici che ha dichiarato di avere contratti per non più di 30 ore settimanali, eppure di lavorare full time (18,4% contro appena il 4,7% tra gli uomini). Questa apparente contraddizione potrebbe celare un orario di lavoro prolungato in cui viene contrattualizzata sono una parte delle ore lavorate.

«La nostra ricerca ha confermato la triste realtà: negli anni Duemila, disuguaglianza discriminazione e povertà continuano a viaggiare assieme», dichiara Chiara Volpato, responsabile nazionale del Coordinamento Donne Acli. «Si persiste a tagliare i fondi alla cultura e all’educazione senza pensare invece che sarebbero un ottimo investimento colpendo di fatto la vittima più fragile, la donna specialmente se giovane».

«Il lavoro povero o fortemente vulnerabile – aggiunge Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale delle Acli e responsabile Area Lavoro – è ormai quotidiana normalità per molte donne soprattutto giovani, evidentemente ancor più se immigrate. C’è probabilmente in atto un regresso sociale, un ritorno a quando l’occupazione delle donne era il lavoro di serie B della famiglia. A conferma che il sistema Paese, nonostante molta economia responsabile e innovativa, ha negli ultimi decenni prevalentemente preso la strada del “lavorare peggio pur di lavorare”. Serve invertire la rotta innanzitutto, ma non solo, mettendo al bando tanto lavoro indegno che ad oggi resta legale o ampiamente tollerato».

La ricerca completa può essere consultata cliccando qui.